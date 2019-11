Les séries à ne pas manquer en décembre

Pour finir en beauté l’année culturelle 2019, The Marvelous Mrs. Maisel est de retour pour une troisième saison, Penn Badgley revient dans la peau de l’obsessionnel Joe dans la seconde salve de You, Ian Somerhalder quant à lui replonge dans l’univers des vampires avec la nouvelle série V Wars. Les filles de The L Word sont de retour pour un revival tandis que Henry Cavill donne vie à un personnage culte, The Witcher.

V Wars

Après Vampire Diaries, Ian Somerhalder est de retour dans une série sur les vampires. Il y incarne le docteur Luther Swann, dans un monde où un mystérieux virus contamine la population, dont son meilleur ami, devenu un vampire assoiffé de sang. Alors qu’une guerre entre les humains et les vampires se met en place, le docteur Swann fera tout pour trouver une solution.

Saison 1

Le 5 décembre sur Netflix

Bande-annonce : Youtu.be/M1kuAdVKvuE

The Marvelous Mrs. Maisel

Midge Maisel remonte sur scène et parcourt le monde à travers une tournée qui sera loin d’être de tout repos pour la jeune femme. Accompagnée de sa fidèle amie et manager Susie et du chanteur et ami Shy Baldwin, Midge va se produire dans des salles soit miteuses soit glamour. De son côté, Joel, qui pourchasse ses propres rêves, a de plus en plus de mal à soutenir Midge.

Saison 3

Le 6 décembre sur Amazon Prime Video

Bande-annonce : Youtu.be/qfIEr_XNCbU

The L Word: Generation Q

Dix ans après la mort de Jenny, Alice, Shane et Bette sont de retour, cette fois-ci dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles. Alors que Bette mène une campagne électorale à succès pour devenir la première maire lesbienne de la cité des anges, Alice anime sa propre émission à la télévision tandis que Shane semble rouler sur l’or. À leurs côtés, une nouvelle génération tente à leur tour de mener leur propre vie malgré les problématiques actuelles.

Saison 1

Le 9 décembre sur Showtime

Bande-annonce : Youtu.be/brkZIIwZvqM

The Witcher

Célèbre chasseur de monstres et de créatures magiques, Geralt de Riv est pourtant craint par la population. Entre humains, elfes et autres sorciers, cet homme se bat pour survivre dans un monde où le bien et le mal ne sont pas si distincts que cela.

Saison 1

Le 20 décembre sur Netflix

Bande-annonce : Youtu.be/8wvpE2GCor4

You

Joe a une nouvelle obsession. Le jeune homme ira jusqu’à Los Angeles pour traquer sa proie, Love Quinn, une cheffe de cuisine en devenir qui trouve mieux à faire que de passer son temps sur les réseaux sociaux, au grand dam de Joe qui devra redoubler d’efforts pour l’approcher.

Saison 2

Le 26 décembre sur Netflix

Trailer : Youtu.be/ga1m0wjzscU