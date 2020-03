Toujours plus d’humour pour le festival Dr. Mobilo Aquafest

Une double dose d’humour pour le cinquième anniversaire du Dr. Mobilo Aquafest. Pendant deux semaines plutôt qu’une, deux fois plus d’artistes présenteront ainsi leurs spectacles originaux lors du festival d’expérimentation humoristique.

Le Dr. Mobilo Aquafest commencera fort avec un gala d’ouverture placé sous le signe du féminisme. C’est au Théâtre Outremont que la co-fondatrice du festival Virginie Fortin accueillera notamment Suzie Bouchard, Martha Wainwright ou encore Tranna Wintour le 1er mai prochain.

Suivra une semaine plus tard, le 8 mai toujours au Théâtre Outremont, un second gala sur la diversité. La Française Tania Dutel, mais aussi Manal Drissi, Aba Atlas et Dolino, entre autres, seront les invités d’Eddy King.

En tout, ce sont une trentaine d’humoristes et de musiciens qui se succèderont du 1er au 16 mai sur les planches du Rialto, du Théâtre Outremont, du Fairmount et d’Ursa. Parmi eux, citons Eman El-Husseini, Jess Salomon, Catherine Éthier, Guillaume Wagner et Adib Alkhalidey.

On retient aussi deux soirée spéciales, le cabaret de Léane Labrèche-Dor le 13 mai au Théâtre Fairmount, d’abord, et puis le poétique Vulvabattoir de Marie-Christine Lemieux-Couture le lendemain à Ursa.

Le festival prendra fin le samedi 16 mai avec un gala musical animé par Sèxe Illégal. Safia Nolin, Les Denis Drolet, Jesuslesfilles, Kate Levac, Coco Belliveau, Jean-François Provençal, Julien Corriveau, et l’Uruguayen Juan Wauters sont tous attendu au Rialto pour l’occasion.