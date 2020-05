Québecor lance un Spotify québécois, QUB Musique

Québecor a lancé aujourd’hui sa propre plateforme d’écoute musicale en continu disponible en ligne et sur application mobile. Nommé QUB Musique, elle compte 50 millions de chansons dans son catalogue et compte mettre de l’avant les talents locaux.

«Face aux grandes plateformes internationales de musique en continu, Québecor souhaite proposer aux Québécois un produit d’ici qui offre une vitrine sans pareille aux talents de chez nous et qui contribue à mieux rémunérer les artistes et les ayants droit de la musique», a déclaré par communiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L’entreprise entend «répondre aux goûts et aux besoins des Québécois» en proposant du contenu mieux adapté, notamment des centaines de listes de lecture.

L’entreprise indique avoir devancé le lancement de la plateforme afin de mieux rejoindre les consommateurs et d’aider les artistes actuellement privés de revenus en raison des mesures de confinement à rejoindre leur public.

QUB Musique est présentement offerte gratuitement en version bêta, et ce, jusqu’au 31 juillet. Il en coûtera ensuite 4,99$ par mois pour les clients de Vidéotron et 11,99$ pour les autres.

L’arrivée de QUB Musique saluée

L’initiative a été saluée par plusieurs intervenants du milieu de la musique.

«Depuis plusieurs années déjà, les Québécois ont accès à plus de 50 millions de chansons sur des plateformes étrangères où notre contenu musical peine souvent à sortir du lot. QUB Musique propose une offre différente aux Québécois: un service de musique qui mettra à l’avant plan notre richesse musicale et la créativité de nos artistes», a déclaré Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’ADISQ.

L’ADISQ a déjà établi un partenariat avec QUB Musique pour fournir des listes de lecture entièrement québécoise.

«L’arrivée de QUB musique dans notre écosystème est vraiment une bonne nouvelle, autant pour l’industrie et les artistes que pour le public. QUB musique permet de faire des découvertes tout en offrant un plus grand rayonnement à la diversité et à l’immense créativité des artistes d’ici», a aussi commenté l’auteur-compositeur-interprète Alex Nevsky.