Renée Claude emportée par la COVID-19

La chanteuse Renée Claude est décédée mardi à l’âge de 80 ans. La grande interprète québécoise a été emportée par la COVID-19 dans le CHSLD où elle résidait depuis plus de deux ans.

Renée Claude souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années. Le spectacle hommage «Renée Claude, la mémoire du cœur» a d’ailleurs eu lieu à la Maison symphonique l’automne dernier afin de recueillir des dons pour le Fonds de la recherche sur la maladie d’Alzheimer du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Clémence DesRochers, Ariane Moffatt, Isabelle Boulay et Louise Forestier y avaient notamment participé.

En mars 2019, ces mêmes chanteuses, ainsi que Céline Dion et Ginette Reno avaient repris une de ses chansons les plus populaires, Tu trouveras la paix.

Renée Claude a connu un grand succès notamment avec les chansons C’est le début d’un temps nouveau, Viens faire un tour et Le monde est fou. Elle a fait paraître une vingtaine d’albums dans sa prolifique carrière.

Dès les années 1960, elle a prêté sa voix à des paroliers renommés, dont Jean-Pierre Ferland et Luc Plamondon.

Renée Claude a également été actrice. On a pu la voir au petit écran dans L’Amour avec un grand A et Triplex dans les années 1990, ainsi que dans les films C’t’à ton tour, Lauda Cadieux et Station Nord.

Réactions

L’annonce de son décès a suscité de vives réactions dans la communauté artistique sur les médias sociaux mardi.

«Renée Claude. La grandeur d’une dame et d’une artiste, symbole de tout ce qui rassure, la voix qui m’accompagne depuis la petite enfance… Elle nous quitte… Je suis atterré… Mes sincères pensées à ses proches», a déclaré François Pérusse.

La chanteuse Martine St-Clair l’a qualifié de «merveilleuse femme et interprète suprême», tandis qu’Ariane Moffatt l’a décrite comme «La reine d’entre toutes».

«Je vous souhaite la paix parmi les étoiles. Votre voix nous accompagnera longtemps encore», a écrit Vincent Vallières sur Twitter.

«Renée Claude fut l’une des plus grandes chanteuses du Québec. Que dis-je, elle sera toujours l’une des plus grandes chanteuses du Québec. Grande dans le plus beau des sens. Avec de la grandeur. Du cœur», a publié l’auteur et producteur Stéphane Laporte.

La mairesse de Montréal Valérie Plante s’est par ailleurs dite attristée par «le départ d’une grande montréalaise et d’une des plus grandes interprètes de l’histoire du Québec.»

La député de Québec solidaire, Manon Massé, a pour sa part salué «une grande dame libre et inspirante».