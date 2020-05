Des proches aidants exclus des CHSLD

À compter d’aujourd’hui, les portes des CHSLD seront ouvertes aux proches aidants «significatifs» qui désirent prendre soin de leurs parents. Cette définition exclut toutefois beaucoup d’enfants et de conjoints qui se considèrent comme tels, mais qui ne remplissent pas les critères nécessaires.

Il y a exactement deux mois aujourd’hui qu’Élaine N. n’a pas vu sa mère de 89 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer, résidente d’un CHSLD de Montréal.

Avant la crise, la sexagénaire lui rendait visite au moins deux fois par semaine. En plus de lui tenir compagnie et de l’aider à se déplacer, elle aidait sa mère à prendre ses repas et à se coiffer. Il lui est également arrivé de changer sa couche et de l’aider à s’habiller.

Désormais, elle doit se contenter de lui parler par téléphone ou par vidéoconférence. L’annonce du gouvernement Legault de permettre le retour des aidants naturels «significatifs» dans les CHSLD lui a laissé entrevoir la possibilité de retrouver sa mère.

La direction de l’établissement lui a toutefois opposé une fin de non-recevoir.

Elle et ses deux frères, qui rendaient également visite à leur mère de façon régulière, ne sont considérés que comme des «accompagnateurs».

«Parce que ma mère est généralement capable de manger seule, d’aller aux toilettes seule, de marche seule, je ne peux pas aller la voir», raconte Élaine N.

La pandémie de la COVID-19 a emporté 142 Québécois, dimanche, pour un total de 2928 victimes. Le bilan des infections s’établit désormais à 37 721 cas.

Le CHSLD où habite sa mère a été classé dans la catégorie jaune (moins de 15% de diagnostic positif à la COVID-19). Aucun cas n’a été décelé sur l’étage où elle habite.

«J’espère que quelqu’un va allumer. Si on ne passe qu’une heure avec elle, masqué ou peu importe, on ne sera pas plus dangereux que le proche aidant dans la chambre à côté.»

Stricte définition

Selon les directives du gouvernement, le proche aidant «significatif» devait apporter avant la crise «une aide et un soutien tous les jours ou plusieurs fois par semaine».

Il devait également être «connu du personnel et des gestionnaires pour leur implication significative auprès du résident».

Cette définition est trop stricte, selon Johanne Audet, présidente du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ). Elle dit recevoir beaucoup de témoignages comme celui recueilli par Métro et déplore l’exclusion de parents qui ne satisfont pas les critères nécessaires. Elle craint aussi pour la santé mentale des résidents privés de contacts avec leur famille.