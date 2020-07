Dénonciation: Kevin Parent se fait larguer par son agence

L’agence Preste a rompu ses liens avec Kevin Parent à la suite de dénonciations d’inconduites sexuelles ciblant le chanteur.

«Suite aux dénonciations d’inconduite sexuelle à l’endroit de Kevin Parent, nous avons pris la décision avec effet immédiat de rompre toute collaboration avec lui», a écrit l’équipe de l’agence dans un communiqué diffusé sur Twitter.

La nature des gestes qui lui sont reprochés n’a pas été dévoilée publiquement.

«Les valeurs de respect et de tolérance sont inscrites dans l’ADN de Preste et sont non négociables, poursuit son agence. Nous condamnons sans réserve toute personne qui s’en éloignerait sous quelque forme que ce soit.»

Preste a également adressés ses «plus sincères pensées aux victimes qui témoignent depuis plusieurs jours et à celles qui restent emmurées dans le silence».

Kevin Parent s’excuse

Le chanteur gaspésien s’est excusé pour ses comportements dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. «Je m’excuse sincèrement si j’ai fait de la peine à des gens. Je vais payer mes dettes en temps et lieu. Qu’on me dise comment», a-t-il déclaré.

«J’ai fait bien des erreurs dans ma vie. J’ai dit bien des niaiseries, j’ai fait bien des niaiseries. Je les assume.» – Kevin Parent

S’adressant directement à ses fans, il a dit voir d’un bon œil ce «cri pour la justice» de la part des victimes d’agressions sexuelles. «Je ne peux pas faire autrement qu’appuyer ce mouvement-là», dit-il.

«Je pense que ça va juste faire place à faire du beau ménage dans un paquet d’affaires pour un paquet de personnes.»

Le chanteur souligne néanmoins que les allégations le concernant, ainsi que celles visant plusieurs artistes du milieu de la musique, sortent sans «contexte». «C’est un peu le free for all comme ont dit. Mais j’assume.»

Il dit espérer que cette nouvelle vague de dénonciation qui survient trois ans après le mouvement #MoiAussi serve «à faire avancer quelque chose».

Le chanteur se montre par ailleurs compréhensif envers son ancienne agence. «Ça ne parait pas bien pour toi, je le comprends tout à fait.»

L’agence Preste représente plusieurs artistes populaires, dont Klô Pelgag, Half Moon Run et Roxane Bruneau.

Le milieu de la musique ciblé

Kevin Parent est le plus récent chanteur visé par des allégations d’inconduites sexuelles.

Depuis jeudi, Bernard Adamus, Alex Nevsky, Yann Perreau, David Desrosiers du groupe Simple Plan et Maybe Watson d’Alaclair Ensemble ont reconnu avoir posé des gestes déplacés et eu des comportements inappropriés envers des femmes.

Ces derniers ont pour la plupart été largués par leur maison de disque ou par leurs partenaires de musique.

Cette importante vague de dénonciations touche particulièrement le milieu de la musique, mais pas seulement.

Jeudi, l’animatrice Maripier Morin a également mis sa carrière en pause après avoir été dénoncée par Safia Nolin.