7e ciel: on craque pour «Un divan à Tunis» et des livres

Les journalistes de Métro vous présentent leurs sept coups de cœur culturels de la semaine, dont le film Un divan à Tunis, trois livres et un peu de musique, de documentaire et de série.

Un divan à Tunis

Selma Derwish, les cheveux en bataille, décide de poser ses valises dans son pays d’origine après des années à Paris. Elle ouvre son cabinet de psychanalyse sur le toit de son immeuble dans un quartier de Tunis afin de libérer une parole parfois enfouie après la révolution. Magnifiquement portée par l’actrice Golshifteh Farahani, Un divan à Tunis, cette comédie sociale peut manquer quelque peu de profondeur, mais certainement pas de fraicheur.

Au Cinéma du Parc dès vendredi

Alice Chiche

Anan – Tome 1: Le prince

On était très sceptique en recevant cette première œuvre de fiction de Lili Boisvert, campée dans le royaume fantastique d’Anan. La réputation de l’autrice, connue pour son engagement féministe, nous a encouragée à lui donner une chance. Le verdict? On s’est régalé en lisant la quête de Chaolih, une intrépide capitaine d’armée qui se voit confier une mission hautement périlleuse afin d’assurer la survie de son royaume, un État matriarcal prospère. La romancière fait preuve d’une imagination débordante dans ce captivant ce roman d’aventures. Vivement la suite!

Aux éditions VLB

Marie-Lise Rousseau

Payer la Terre

Joe Sacco, père emblématique du BD reportage, signe de nouveau un ouvrage d’une grande richesse et d’une grande puissance. En 2015, il s’est rendu dans les Territoires du Nord-Ouest à la rencontre des Dene afin de retracer les contours de leur histoire et de leur donner la parole. Au fil des pages, les témoignages prennent vie sous la plume délicate du journaliste. Ses dessins bourrés de détails dressent un portrait très humaniste de leur réalité. À savourer sans modération.

Aux éditions Futuropolis

Alice Chiche

«Life In A Bubble Gum Machine» de Sinister Love «The Baby-Sitters Club»

Life In A Bubble Gum Machine de Sinister Love

Avec un tel titre d’album, on pourrait s’attendre à une certaine dream pop douce et aérienne. Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences, Sinister Love nous propose plutôt une excellente musique, poétique mais assez sombre, avec une basse et un chanté qui n’est pas sans rappeler les heures les plus glorieuses de la New Wave des années 1980. Life In A Bubble Gum Machine est un très bel ensemble, d’autant plus qu’il a été réalisé depuis la chambre de l’artiste pendant le confinement, c’est-à-dire en peu de temps. On est sous le charme!

Amélie Revert

Histoire du trafic de drogue

Comme tous les phénomènes sociaux, la drogue a aussi son histoire. Une histoire intimement liée à celle de l’impérialisme, du capitalisme et de la science. Produit par Arte, cette série documentaire en trois épisodes remonte jusqu’à la source de ces paradis artificiels, des guerres de l’opium du XIXe siècle jusqu’aux barons de la drogue comme Pablo Escobar. Richement documentée, cette mini-série s’avère à la fois instructive et…addictive.

Sur TV5

Benoit Valois-Nadeau

La vingt

Lorsqu’on est dans la vingtaine, une myriade de choix et d’avenues s’offrent à nous. Ce qui peut être très stimulant… et aussi très angoissant. Les émotions que traverse la protagoniste de ce road-trip au sens figuré comme au sens propre – l’action de son récit prend place sur l’autoroute 20, de Québec vers Montréal – se situent plutôt dans la deuxième catégorie. Elles sont magnifiquement transmises dans les mots et les images d’Audrey Beaulé, qui signe ici un premier roman graphique sensible et émouvant.

Aux éditions Mécanique générale

Marie-Lise Rousseau

The Baby-Sitters Club

On n’aurait jamais pensé parler dans cette rubrique de l’adaptation télé de la populaire série de romans jeunesse portant sur de jeunes gardiennes d’enfants. Pourtant, cette transposition moderne au petit écran est franchement réussie. En présentant des protagonistes allumées, intelligentes et engagées, elle offre de superbes et attachants modèles féminins aux jeunes (et aux moins jeunes!) spectatrices. En plus de toucher à des thèmes universels comme la famille, les rêves, la maladie et l’engagement social, les 10 épisodes de 30 minutes sont équilibrés par une bonne dose d’humour.

Sur Netflix

Marie-Lise Rousseau