Beatles: la création de l’album «Let It Be» bientôt racontée dans un livre

Même cinquante après leur séparation, les Beatles continuent de faire parler d’eux. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison seront au coeur d’un nouveau livre, The Beatles: Get Back, dans lequel ils se remémorent l’enregistrement de leur dernier album original, Let It Be. Au programme: de longues heures dans le studio d’enregistrement, des frictions et beaucoup de rock’n’roll.

Le livre raconte en 240 pages la création et l’enregistrement du douzième album des Fab Four, Let It Be, que beaucoup de fans estiment avoir contribué à la séparation du groupe britannique en 1970.

Une vision erronée de l’histoire des Beatles selon l’écrivain anglais Hanif Kureishi, qui a rédigé l’introduction du livre.

«C’était en réalité une période très productive pour eux, durant laquelle ils ont créé certains de leurs meilleurs titres. Et c’est à ce moment précis que nous avons eu le privilège d’assister aux premiers essais, aux erreurs, aux tâtonnements, à l’ennui, à l’excitation, aux boeufs endiablés et aux instants de génie qui ont donné naissance à l’oeuvre que nous connaissons et admirons tous aujourd’hui», a écrit Hanif Kureishi dans The Beatles: Get Back.

Plus de 120 heures de conversations enregistrées pendant la création de Let It Be dans les studios de cinéma de Twickenham et ceux d’Apple Corps ont été retranscrites pour The Beatles: Get Back, qui est le premier livre officiel des Beatles publié depuis deux décennies.

Cet ouvrage de collection inclut également de nombreuses photos du groupe britannique prises par Ethan A. Russell et Linda McCartney, la première épouse de Paul McCartney, qui n’ont jamais été publiées auparavant.