«Despacito» devient la vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube avec 7 milliards de vues

Plus de 7 milliards. Voilà le nombre faramineux de vues amassées par la vidéo du tube de Luis Fonsi et Daddy Yankee, Despacito, depuis sa sortie en janvier 2017. Le clip devient ainsi la vidéo la plus vue de l’histoire de la plateforme américaine, surpassant les 6,8 milliards de Baby Shark Dance de la chaîne Pinkfong! Kids’ Songs and Stories.

Le nombre de vues de Despacito s’approche de celui de la population mondiale, donnant ainsi l’impression que la quasi-totalité de l’humanité a déjà regardé la vidéo du tube aux consonances latines des chanteurs portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee. Tourné dans le quartier populaire de La Perla à San Juan, le clip de Despacito a rapidement déchaîné les passions, atteignant le seuil impressionnant des 3 milliards de vues moins de huit mois après sa sortie.

Le morceau Despacito était, quant à lui, devenu la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps en juillet 2017. Un record pulvérisé en partie grâce au chanteur canadien Justin Bieber, qui avait posé dans un remix anglo-espagnol du tube reggaeton.

Trois ans après sa sortie remarquée, Despacito continue de faire parler de lui… grâce au candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden. L’ancien vice-président de Barack Obama a récemment diffusé sur son téléphone le tube planétaire durant un discours tenu à Orlando pour célébrer le mois de l’héritage hispanique.

Invité sur scène par Luis Fonsi lui-même, Joe Biden s’est même permis un petit déhanché timide sous les acclamations du public. «Je vous le dis : si j’avais le talent d’une de ces personnes, je serais élu président par acclamation», a plaisanté le candidat de 77 ans.

After being introduced by Luis Fonsi, Joe Biden pulled out his phone and started playing Despacito ahead of his remarks kicking off Hispanic Heritage Month in Kissimmee, FL. pic.twitter.com/7R6hUZgLW1

— Sarah Mucha (@sarahmucha) September 16, 2020