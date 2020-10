Le Salon du livre de Montréal s’amène dans votre salon

À cause du prolongement des mesures sanitaires en zone rouge jusqu’au 23 novembre, le Salon du livre de Montréal (SLM) aura lieu en ligne cet automne. Les amateurs de lecture pourront ainsi y assister depuis leur salon.

Plutôt que de déambuler d’un kiosque à l’autre comme d’habitude, le public pourra assister à plusieurs activités, animations et rencontres avec des auteurs en direct sur le Web.

Le principal avantage de cette formule numérique est de permettre aux internautes de partout dans le monde d’assister à la 43e édition du SLM, qui aura lieu du 12 au 15 novembre.

«Il était essentiel cette année que cette grande fête du livre ait lieu, affirme Olivier Gougeon, directeur général de l’événement. Et cette édition inédite sera encore plus rassembleuse et accessible que jamais, car c’est le Salon qui ira à la rencontre du public!»

Le Salon du livre en cinq thèmes

Des dizaines d’entrevues, confidences, tables rondes et cabarets festifs seront filmés en direct du Palais des congrès de Montréal, où devait se tenir cette édition du Salon du livre.

Ces activités s’articuleront autour de cinq thèmes: «2020, et après?», «le féminisme», «la pluralité des voix», «le récit et l’inspiration» et «la famille et l’enfance».

Plus de 150 auteurs y participeront, dont Sarah-Maude Beauchesne, Simon Boulerice, Rima Elkouri, David Goudreault, Catherine Mavrikakis, Kim Thúy et Michel Tremblay.

Plusieurs activités ont été conçues spécialement pour les jeunes lecteurs, qui pourront y participer sur leur tablette ou leur ordinateur. Parmi les auteurs et illustrateurs jeunesse qui les accompagneront virtuellement, se trouvent Isha Bottin, Tristan Demers, Catherine Girard-Audet et Caroline Merola.

L’un des principaux attraits du SLM est la possibilité de rencontrer ses auteurs préférés. À défaut de pouvoir faire dédicacer leurs ouvrages, les lecteurs pourront obtenir un tête-à-tête personnel avec des écrivains à l’achat de leurs livres. Jean-Philippe Baril-Guérard, Dany Laferrière, Pierre-Yves McSween, Alexie Morin, Jean-Christophe Réhel, Marie-Ève Thuot et Bernard Werber se prêteront au jeu.