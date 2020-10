«Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité!» récompensé

Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité! vient de remporter le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2020. L’ouvrage est la création de l’autrice Myriam Daguzan Bernier et de l’illustratrice Cécile Gariépy.

Ce livre est destiné aux 12 ans et plus. Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité! se veut bienveillant, inclusif et rassembleur. Il évoque ainsi les thèmes liés la découverte de la sexualité, mais aussi les questions relatives à l’identité, à la relation aux autres et à l’image de soi.

L’écrivaine Myriam Daguzan Bernier a partagé sa joie dans une publication sur son compte Facebook. «C’est fascinant de voir que ce livre continue à faire son.sa petit.e bonhomme/bonne femme de chemin (ou son non-binaire de chemin). La vague d’amour qui vient avec ce livre depuis plus d’un an déjà est assez exceptionnelle et je me pince chaque fois. Merci à Cécile Gariépy d’avoir voulu embarquer dans ce projet et d’avoir rendu ce livre si beau et lumineux,» pouvait-on lire.

«Le dictionnaire de Myriam Daguzan Bernier et Céline Gariépy s’est distingué cette année en aidant les jeunes à se familiariser avec des sujets qui les touchent, à faire face à des situations complexes, et à franchir certains obstacles, dans leur vie présente et future. Cette oeuvre représente un magnifique projet pédagogique», a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, dans un communiqué.

«La bienveillance, ce sentiment par lequel on souhaite du bien à l’autre, est un mot que nous entendons beaucoup depuis quelques mois. Nous n’aurions pu trouver de meilleur qualificatif pour ce dictionnaire unique, tant il est évident que l’autrice a voulu faire le bien avec ce livre. Dans une volonté claire de présenter un dictionnaire sur la sexualité, ouvert, sans tabou, le choix de l’artiste Cécile Gariépy aux illustrations est un sans faute», a tenu à souligner Marie-Michèle Bernier, bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et membre du jury 2020.

Myriam Daguzan Bernier et Cécile Gariépy se partagent une bourse de 5 000 $ accordée par la Ville de Montréal.