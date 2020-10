«L’histoire de mon coming out», la future émission de Debbie Lynch-White

Dans L’histoire de mon coming out, Debbie Lynch-White ira à la rencontre de personnalités et anonymes du Québec qui relateront leur histoire. Les douze épisodes de la série seront diffusés au printemps 2021 sur MOI ET CIE (du groupe TVA).

Debbie Lynch-White en a fait l’annonce ce jeudi dans l’émission de TVA Salut Bonjour. «On veut couvrir différentes facettes de ce qu’est le coming out, de comment chaque personne peut le vivre. […] On veut passer dans le spectre des coming out qui se passent bien, et ceux qui ne se passent pas bien», a-t-elle dit au micro de Sabrina Cournoyer.

Dans chaque épisode, les participants témoigneront à l’artiste leur expérience de coming out à travers des tranches de vie très intimes. Qui l’a su en premier? Quelles ont été les réactions? «On veut partir de l’histoire des gens et on va créer à partir de ça», mentionne-t-elle.

La comédienne a elle-même vécu ce moment «tellement important» il y a cinq ans, à l’âge de 29 ans. Elle connait donc très bien les difficultés et douleurs qui peuvent survenir, mais aussi le sentiment de libération. La question du coming out, selon elle, «n’a pas suffisamment été abordée ou démystifier au Québec».

Debbie Lynch-White enthousiaste

«L’histoire de mon coming out est une série qui s’inscrit dans l’air du temps. Dans une année où l’acceptation de l’autre a été particulièrement mise de l’avant, ces histoires touchantes et authentiques interpelleront les abonnés de MOI ET CIE», se félicite Nathalie Fabien, directrice principale Chaîne et programmations de Groupe TVA, soucieuse de «défaire les tabous».

«L’idée mijote depuis quelque temps. Mais quand on a enclenché le processus, ça s’est fait assez rapidement. Il y a eu un engouement de la part de tout le monde dans le projet», confirme, toute excitée, Debbie Lynch-White.

Debbie Lynch-White évoque ainsi une série documentaire très lumineuse: «J’ai hâte de rencontrer des personnes qui ont décidé de se choisir avec tout le courage du monde. De se choisir coûte que coûte et d’être heureux.»