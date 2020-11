Sur vos écrans cette semaine…«Vacarme», «La Rose pourpre du Caire», «Été 85» et d’autres

Cette semaine, on vous conseille les films Vacarme, La Rose pourpre du Caire, Été 85 et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Dreamland

(4)

Drame de mœurs américain réalisé par Miles Joris-Peyrafitte

Mettant en vedette Finn Cole, Margot Robbie, Travis Fimmel.

C’est quoi ? Dans les années 1930 au Texas, un jeune homme vient en aide à une voleuse de banques dont la tête est mise à prix, et qu’il a trouvée blessée dans la grange de la ferme familiale. En route vers le Mexique, ils sont poursuivis par le beau-père du garçon, employé du shérif.

C’est comment ? Raconté du point de vue de la demi-soeur du protagoniste, ce récit initiatique à la sauce BONNIE AND CLYDE a quelque chose d’envoûtant, même si certaines scènes manquent de convaincre. Visuellement fignolé, parsemé de projections mentales fortes et déstabilisantes, le film s’enrichit des performances ardentes de Finn Cole, Margot Robbie et Travis Fimmell.

En vidéo sur demande

L’État sauvage

(4)

Western français réalisé par David Perrault

Mettant en vedette Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah François.

C’est quoi ? En 1863, la guerre de Sécession fait rage aux États-Unis. Installée au Missouri depuis 20 ans, une famille de commerçants français entreprend de rejoindre la côte est, où un bateau les ramènera en Europe. Un mercenaire au passé trouble leur sert de protecteur.

C’est comment ? Après l’inédit NOS HÉROS SONT MORTS CE SOIR, le Français David Perrault signe un western féministe ambitieux, tourné en partie au Québec. Bien que parfois appuyé et schématique, le récit romanesque est mis en scène de manière soignée et souvent spectaculaire. Le solide quintette d’actrices est dominé par Alice Isaaz (MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES).

En vidéo sur demande

Été 85

(4)

Drame sentimental français réalisé par François Ozon

Mettant en vedette Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.

C’est quoi ? Sur le point de comparaitre en justice, Alexis, 16 ans, repense à la relation passionnelle qu’il a vécue avec son ami David, de deux ans son aîné, qui est mort dans des circonstances troubles.

C’est comment ? Cette chronique estivale du réalisateur de GRÂCE À DIEU recoupe consciencieusement les codes du « teen movie », pour les dynamiter dans un troisième acte mémorable. La mise en scène tumultueuse d’Ozon fait corps avec ses interprètes enfiévrés, tandis qu’une reconstitution d’époque soignée prête à ce drame hanté par la mort un incontestable parfum de nostalgie.

Sur la plateforme du Cinéma du Parc en ligne

La Rose pourpre du Caire (The Purple Rose of Cairo)

(2)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Woody Allen

Mettant en vedette Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello.

C’est quoi ? Dans les années 1930, un personnage de film quitte l’écran en pleine projection pour aller conter fleurette à une spectatrice, une serveuse mal mariée qui oublie ses misères quotidiennes en allant au cinéma.

C’est comment ? On retrouve dans cette fantaisie charmante la quintessence du génie comique de Woody Allen. De fines variations sur les rapports entre le cinéma et la vie vont de pair avec un somptueux pastiche des films d’antan en noir et blanc. Mia Farrow joue avec une sincérité touchante et Jeff Daniels compose adroitement le double rôle de l’acteur et de son personnage.

Samedi 1h30 am sur ARTV

Selfie

(5)

Comédie française réalisée par Tristan Aurouet, Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque

Mettant en vedette Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet.

C’est quoi ? L’impact des réseaux sociaux sur l’équilibre psychologique d’une famille en quête de popularité, d’une enseignante obsédée par un humoriste, d’un séducteur maladroit, d’un père de famille obsédé par les algorithmes et des invités à une noce paniqués par une fuite de données.

C’est comment ? Le sujet est porteur et très actuel, mais il est exploité sans réelle finesse dans ce film à sketchs réalisé à dix mains, de manière compétente, mais sans signature stylistique notable. Beaucoup de portes ouvertes sont enfoncées au fil de ces cinq segments très inégaux, dont certains recèlent toutefois d’amusants moments et de bonnes performances.

Sur la plateforme du Cinéma du Parc en ligne

Vacarme

(4)

Drame canadien réalisé par Frederick Neegan Trudel

Mettant en vedette Rosalie Pépin, Sophie Desmarais, Kelly Depeault.

C’est quoi ? Placée dans un foyer de groupe de la DPJ, à la demande de sa mère artiste incapable de bien prendre soin d’elle, une fille de 13 ans trouve un exutoire à sa colère dans l’apprentissage de la guitare, ainsi que dans ses escapades nocturnes avec sa voisine de lit.

C’est comment ? Dotée d’une forte présence à l’écran, la jeune Rosalie Pépin transcende, par sa performance juste et très attachante, le scénario mince et parfois capricieux de ce premier long métrage de Frederick Neegan Trudel. Celui-ci met toutefois en scène avec la nervosité requise ce récit d’apprentissage sensible, dans la veine de CATIMINI et 10 1/2.

En vidéo sur demande