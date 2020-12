«Furky» et «Now is the Time» au palmarès de Présence autochtone

Le palmarès du Festival international Présence autochtone a été dévoilé mardi midi lors d’une cérémonie virtuelle. Une quinzaine de films ont ainsi été distingués, dont les longs métrages Furky et Now is the Time.

Fukry de Blackhorse Lowe s’est vu remettre le Grand Prix Teueikan par un jury composé, entre autres, de la cinéaste mohawk Roxanne Whitebean et du critique de cinéma québécois Luc Chaput. Le film du réalisateur de la nation Navajo raconte les histoires qui s’entrechoquent d’habitants de la ville d’Albuquerque au Nouveau-Mexique.

Deux récompenses ont aussi été décernées à Now is the Time du Canadien Christopher Auchter. Celui-ci reçoit le prix Radio-Canada / Espaces autochtones et le prix international de la relève Main Film. Ce «film-mosaïque» rend «hommage au rôle majeur des autochtones dans l’actuel réveil des Premières Nations: avec un art consommé du montage, conjugué à l’envoûtante habilité d’un talentueux conteur, le cinéaste haïda Christophe Auchter a produit une œuvre remarquable», a déclaré le jury.

Tasha Hubbard, de la première nation des Cris, est la lauréate du prix APTN pour nîpawistamâsowin: We Will Stand Up. Le documentaire évoque le racisme systémique ancré dans le système judiciaire canadien.

Le Grand Prix Rigoberta Menchú revient quant à lui à Ophir d’Alexandre Berman et Olivier Pollet.

Palmarès complet de Présence autochtone

Prix Teueikan

Grand Prix à Fukry de Blackhorse Lowe

2e Prix à Retablo d’Álvaro Delgado-Aparicio L.

Prix Rigoberta Menchú

Grand Prix à Ophir d’Alexandre Berman et Olivier Pollet

2e Prix remis à Eating Up Easter de Sergio Mata’u Rapu

Mention honorable à Sembradoras de vida d’Alvaro et Diego Sarmiento

Prix APTN à nîpawistamâsowin: We Will Stand Up de Tasha Hubbard

Prix Documentaire à Cuando cierro los ojos de Michelle Ibaven et Sergio Blanco

Mention honorable à Pet’ d’Olga Korotkaya

Prix Radio-Canada / Espaces autochtones à Now is the Time de Christopher Auchter

Prix international de la relève Main Film à Christophe Auchter pour Now is the Time

Mention spéciale à Tony Briggs pour Elders

Prix du meilleur court métrage international à El silencio del río de Francesca Canepa

Prix du meilleur film d’animation à Kapaemahu de Hinaleimoana Wong-Kalu

Prix de la meilleure direction de la photographie à Joshua Gil et Mateo Guzman pour Sanctorum