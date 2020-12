Sur vos écrans cette semaine…«L’histoire interdite», «Le Prestige», «The Prom» et d’autres

Cette semaine, on vous conseille le documentaire L’histoire interdite, les films Le Prestige, The Prom et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

L’Histoire interdite (The Forbidden Reel)

(3)

Documentaire canadien réalisé par Ariel Nasr.

C’est quoi ? Depuis la fin des années 1960 en Afghanistan, des cinéastes passionnés luttent pour préserver les archives filmiques nationales, malgré des moyens limités, des conflits incessants et une ordonnance de destruction émise par les talibans en 1996.

C’est comment ? Le Canadien d’origine afghane Ariel Nasr expose avec brio les liens étroits qui unissent la mémoire collective et le cinéma dans cette aventure humaine captivante, doublée d’une passionnante leçon d’histoire. L’enthousiasme des intervenants, le montage expert et d’élégantes reconstitutions rachètent aisément les quelques longueurs.

Disponible sur le site de l’ONF

Lassie – La route de l’aventure (Lassie – Eine abenteuerliche Reise)

(5)

Drame d’aventures allemand réalisé par Hanno Olderdissen

Mettant en vedette Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Bella Bading.

C’est quoi ? Sur une île allemande en mer du Nord, une chienne séparée de son jeune maître entreprend un long périple pour le retrouver. De son côté, le gamin fait une fugue et part à la recherche de l’animal, en compagnie de la fillette qui avait promis de s’en occuper.

C’est comment ? Maintes fois adapté à l’écran depuis 1943, le roman Lassie Come Home de l’Anglais Eric Knight est assez fidèlement transposé ici dans un contexte allemand. Toutefois, le récit est grandement simplifié et sans aspérités, pour ne pas heurter le jeune public-cible contemporain. La réalisation s’avère en outre fonctionnelle et l’interprétation souvent forcée.

Sur le site du Cinéma Beaubien en ligne

Merveilles imaginaires (Come Away)

(5)

Drame d’aventures britannique réalisé par Brenda Chapman

Mettant en vedette Jordan A. Nash, Keira Chansa, Angelina Jolie.

C’est quoi ? Peter et Alice vivent heureux aux côtés de leur grand frère et de leurs parents aimants. Quand un drame terrible vient ébranler cette harmonie, Peter et sa soeur convoquent le monde imaginaire de leurs jeux d’enfants, pour aider leur famille à traverser l’épreuve du deuil.

C’est comment ? Cet ambitieux croisement de Peter Pan et Alice au pays des merveilles est visuellement soigné et renouvelle avec pertinence l’esprit de ces deux contes. Mais le merveilleux et le fantastique surviennent si tard dans le récit, que la magie annoncée ne se matérialise jamais.

Disponible en vidéo sur demande

Le Prestige (The Prestige)

(3)

Drame fantastique américain de Christopher Nolan avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine.

C’est quoi ? À Londres, au tournant du XXe siècle, un prestidigitateur qui expérimente les possibilités de la nouvelle science de l’électricité cherche à percer le secret d’un stupéfiant numéro d’apparition, mis au point par son ancien ami devenu rival.

C’est comment ? Christopher Nolan (DUNKIRK) confirme son grand talent avec cette somptueuse mise en scène du roman de Christopher Priest. Brillant et astucieux, le récit savamment désorganisé navigue constamment entre le réel et le merveilleux. Tous les interprètes sont excellents.

Samedi 18h sur Cinépop

The Prom

(4)

Comédie musicale américaine réalisée par Ryan Murphy

Mettant en vedette Meryl Streep, Jo Ellen Pellman, James Corden.

C’est quoi ? Pour redorer leur image, deux stars de Broadway narcissiques partent dans l’Indiana défendre la cause d’une élève du secondaire, qui veut aller au bal des finissants avec sa petite amie secrète, la fille de la puritaine présidente de l’association des parents d’élèves.

C’est comment ? Abstraction faite d’un message de tolérance lourdement asséné et d’un dénouement rose bonbon consensuel, cette transposition colorée et divertissante d’un spectacle de Broadway par le créateur de Glee séduit par ses chansons entraînantes et bien écrites. En grande forme, Meryl Streep (MAMMA MIA, INTO THE WOODS) campe une savoureuse diva égocentrique.

Disponible sur Netflix

Safety

(5)

Drame biographique américain réalisé par Reginald Hudlin

Mettant en vedette Jay Reeves, Thaddeus J. Mixson, Corinne Foxx.

C’est quoi ? Un étudiant en psychologie cherche à se tailler une place dans l’équipe de football de son université, seul moyen d’obtenir une bourse d’études. Durant la cure de désintoxication de sa mère, il décide d’assurer la garde de son frère de 11 ans, au risque de compromettre ses projets.

C’est comment ? L’histoire du joueur universitaire Ray McElrathbey coche toutes les cases du biopic édifiant estampillé Disney: un héros vaillant au grand coeur, un gamin dissipé mais surdoué, une romance pudique, un règlement obtus à combattre… Bref, il s’agit d’un divertissement prévisible et sirupeux, toutefois rehaussé par le jeu senti de Jay Reeves.

Disponible sur Disney +