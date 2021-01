Paralysés par la pandémie, les théâtres de Broadway revoient leur programmation

Les effets de la pandémie sont particulièrement dévastateurs pour les professionnels du spectacle vivant. En particulier à New York, où les nombreux théâtres de Broadway sont fermés depuis le 12 mars dernier. Bien qu’ils pourraient accueillir du public au printemps, certaines productions telles que Mean Girls ne reviendront pas sur scène.

Les producteurs de Mean Girls ont annoncé que les représentations ne reprendront pas à la réouverture des théâtres. Clap de fin donc pour une comédie musicale à laquelle ont assisté plus d’un million de spectateurs depuis sa première à Broadway en avril 2018. Ils ont pu suivre sur scène les mésaventures de Cady Heron, une adolescente qui tente de se faire accepter par ses camarades de lycée et surtout par les redoutables «Plastiques». Basée sur le film à succès écrit par Tina Fey (sorti sous le titre Méchantes Ados), la comédie musicale a reçu 12 nominations aux prestigieux Tony Awards, mais n’a remporté aucun prix. Elle a toutefois généré 124 millions dollars de recettes à Broadway, selon les informations de Variety.

Mean Girls n’est pas la seule comédie musicale qui ne remontera pas sur les planches en raison de la pandémie. La Reine des Neiges, Hangmen de Martin McDonagh et du revival de Qui a peur de Virginia Woolf ? ne seront plus à l’affiche des théâtres de Broadway au moment de leur réouverture. S’il n’y a pas eu une seule représentation depuis le 12 mars, les professionnels du spectacle vivant espèrent vivement qu’elles reprendront à la fin mai. Soit après 14 mois de fermeture.

Une renaissance sur TikTok ?

Cette interruption de représentations coûte énormément d’argent, non seulement aux producteurs de comédie musicale et aux comédiens, mais aussi aux restaurants de Times Square et à la ville de New York elle-même. Pour cause, les théâtres de Broadway ont vendu pour 1,8 milliard de dollars de billets en 2019, selon les chiffres officiels de la Broadway League. Des recettes qui se sont effondrées depuis le début de la crise sanitaire.

Les professionnels du spectacle ne baissent toutefois pas les bras, et redoublent d’inventivité pour faire vivre leur industrie malgré la fermeture des lieux de représentations traditionnels. Nombre d’entre eux se sont tournés vers les réseaux sociaux et plus particulièrement TikTok.

La plateforme chinoise a récemment donné naissance à Ratatouille: A TikTok Musical, un projet participatif lancé au printemps qui s’est transformé en véritable production musicale. Le spectacle, diffusé le 1er janvier en streaming sur TodayTix, a permis de récolter plus d’un million de dollars pour l’Actors Fund, qui vient en aide aux acteurs américains sans emploi et autres travailleurs du secteur touchés par la crise sanitaire. En plus des recettes générées, le public et la critique semblent avoir été conquis par cette nouvelle expérience.