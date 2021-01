Sur vos écrans cette semaine…«Âme», «La Route des Indes»,  «Pieces of Woman» et d’autres

Cette semaine, on vous conseille les films Âme, La Route des Indes, Pieces of Woman et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Âme (Soul)

(3)

Film d’animation américain réalisé par Pete Docter.

C’est quoi ? Après avoir échappé à son ultime transport dans l’au-delà, l’âme d’un pianiste de jazz retourne sur Terre, accidentellement flanquée d’une sarcastique âme neuve, qui rejette l’expérience humaine.

C’est comment ? Le réalisateur du brillant INSIDE OUT poursuit son exploration de l’essence de l’être humain avec ce nouvel opus, encore plus riche en réflexions métaphysiques et psychologiques. Abstraction faite du message parfois moralisateur, l’exercice fascine, tant par l’étonnante complexité de son récit que par la folle invention de son animation et de son graphisme.

Disponible en exclusivité sur Disney +

Minuit dans l’univers (The Midnight sky)

(5)

Drame de science-fiction américain réalisé par George Clooney

Mettant en vedette George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo.

C’est quoi ? Peu après qu’un cataclysme eut décimé la population mondiale, un scientifique cancéreux, resté seul en Arctique avec une fillette abandonnée, tente l’impossible pour empêcher l’équipage d’un vaisseau spatial de rentrer sur Terre.

C’est comment ? George Clooney signe une fable écologique aux intentions nobles, mais dépourvue d’originalité. Le récit recycle les poncifs du genre, la réalisation est soignée mais peu inventive et les acteurs sont solides dans des rôles peu étoffés. Malgré deux ou trois temps forts, ce bel objet sombre et figé laisse au spectateur une impression d’inachevé.

Disponible sur Netflix

La Mission (News of the World)

(4)

Western américain réalisé par Paul Greengrass

Mettant en vedette Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel.

C’est quoi ? Au lendemain de la guerre de Sécession, un capitaine démobilisé, devenu lecteur de nouvelles ambulant, traverse le Texas pour ramener à son oncle une orpheline rétive d’origine allemande, qui avait été enlevée puis élevée par une tribu amérindienne.

C’est comment ? Ce premier western en carrière pour Tom Hanks lui fait retrouver Paul Greengrass, qui l’avait dirigé dans CAPTAIN PHILLIPS. Solide dans un rôle taillé sur mesure, Hanks forme un duo attachant avec Helena Zengel, parfaite en sauvageonne apprivoisée. Filmé dans des décors amples et grandioses, le récit manque toutefois de suspense et surligne son message humaniste.

En vidéo sur demande

Pieces of Woman

(4)

Drame psychologique canadien réalisé par Kornel Mundruczo

Mettant en vedette Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn.

C’est quoi ? Son accouchement à domicile s’étant terminé de manière dramatique, une jeune Bostonienne poursuit sa vie de manière stoïque, insensible à la douleur du père du bébé mort-né et imperméable aux pressions de sa mère contrôlante, qui veut poursuivre la sage-femme en cour.

C’est comment ? Tourné à Montréal – à peine maquillé pour l’occasion -, ce drame sensible du Hongrois Kornel Mundruczo (WHITE GOD) se démarque par sa scène d’ouverture, bouleversant plan séquence de près d’une demi-heure, et par l’interprétation nuancée de Vanessa Kirby (la série « The Crown »). Moins par son scénario, forcé par moments, et sa finale, très conventionnelle.

Disponible sur Netflix

La Route des Indes (A Passage to India)

(2)

Drame de moeurs britannique réalisé par David Lean

Mettant en vedette Judy Davis, Victor Banerjee, Peggy Ashcroft.

C’est quoi ? En Inde, dans les années 1920, une jeune Anglaise lie amitié avec un médecin musulman, avec lequel elle part visiter des cavernes en montagne. Mais au cours de cette excursion, elle vit une curieuse expérience psychologique, qui l’amène à accuser son guide de tentative de viol.

C’est comment ? Le réalisateur de LAWRENCE OF ARABIA et DOCTOR ZHIVAGO signe ici une adaptation intelligente du roman de E.M. Forster (HOWARDS END). Le choc des cultures et les problèmes du colonialisme y sont traités avec nuances, à travers une illustration d’un classicisme raffiné. Alors à ses débuts, Judy Davis (HUSBANDS AND WIVES) est remarquable dans le rôle principal.

Vendredi 12h30 sur ICI Radio-Canada

Wild Moutain Thyme – Amoureux fous (Wild Mountain Thyme)

(5)

Drame sentimental irlandais réalisé par John Patrick Shanley

Mettant en vedette Emily Blunt, Jamie Dornan, Christopher Walken.

C’est quoi ? En Irlande, les tribulations d’une fermière secrètement amoureuse de son voisin, un garçon gentil mais maladroit, que son père souhaite déshériter au profit d’un cousin américain.

C’est comment ? John Patrick Shanley (DOUBT) renoue avec ses racines irlandaises avec cette adaptation de sa pièce « Outside Mullingar ». Hélas, les intermèdes pittoresques et les prises de vues aériennes sur une verte Irlande de cartes postales ne font pas oublier le caractère théâtral et verbeux du récit, aux enjeux flous au demeurant.

En vidéo sur demande