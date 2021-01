7e ciel: cette semaine on craque pour PHI VR TO GO, «Bridgerton», «Death to 2020»…

Les journalistes de Métro vous livrent leur sept coups de coeur culturels de la semaine dont PHI VR TO GO, la série Bridgerton, et le faux-documentaire Death to 2020.

PHI VR TO GO

L’initiative de PHI se poursuit à la maison. L’institution propose désormais, en plus de Découvrir le monde, la programmation Récits imaginaires. On y retrouve notamment le court métrage très réussi de Jan Kounen, Ayahuasca. Cette expérience immersive et méditative nous transporte en douceur vers l’Amérique latine où l’on pratique cette cérémonie traditionnelle amazonienne dans laquelle les participants se prêtent au jeu introspectif des chamans. Mais ce n’est pas tout, d’autres films sont aussi à disposition des cinéphiles. On vous suggère, entre autres, les impressionnants Ex Anima et Vestige. Une si belle promesse d’évasion sensorielle à portée de main, nous sommes sous le charme!

Réservations sur vr-to-go.phi.ca

Amélie Revert

Bridgerton

La nouvelle émission de l’heure est l’équivalent d’un gros morceau de barbe à papa : sucré, coloré, vaporeux et qui s’engloutit trop vite. Imaginez un roman de Jane Austen, mais avec des scènes dans les chambres à coucher. La série se permet quelques libertés artistiques anachroniques, mais amusantes. Imaginez Bad Guy, de Billie Eilish, en version quatuor à cordes. Les costumes sont de vrais bijoux pour les yeux, comme les immenses coiffures qui mettent en valeur les cheveux crépus de la reine Charlotte. Délicieux!

Sur Netflix

Josie Desmarais

Death to 2020

Dans ce mockumentaire, les créateurs de Black Mirror, Charlie Brooker et Annabel Jones, reviennent avec cynisme et satire sur cette satanée 2020. Des images de l’actualité encore fraîche se mêlent à de faux témoignages de Samuel L. Jackson, Hugh Grant ou encore Lisa Kudrow, qui soulignent par l’absurde cette année maudite, mais aussi nos comportements parfois stupides face à elle. Une thérapie par le rire qui fonctionne en espérant toutefois que cet exercice ne devienne pas une habitude!

Sur Netflix

Martin Nolibé

Temps libres

Lorsqu’elle apprend que sa tante Louise est atteinte d’Alzheimer, Mélanie entreprend de documenter sa perte de mémoire. Pour «rendre hommage à sa vie» et «donner un sens à la mienne», écrit-elle. Mais peu à peu, elle est dépassée par l’ampleur de ce projet artistique qu’elle ne peut réaliser que dans ses rares temps libres. Après le touchant Contacts, ce deuxième roman graphique autobiographique de Mélanie Leclerc traite avec finesse et sensibilité de mémoire, de création, de rêves et d’ambitions.

Aux éditions Mécanique générale

Marie-Lise Rousseau

Sans rancune

Pier-Luc Funk, accompagné d’Hélène Bourgeois-Leclerc et de Pierre-Yves Roy-Desmarais, a décidé de nous remonter le moral. Armez-vous d’autodérision et délectez-vous de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire d’humour. Le premier épisode consacré aux pompiers a donné le ton et promet une bouffée d’air frais aux Québécois cet hiver.

Les mercredis à 20h sur TVA

Amélie Revert

The Minimalists : Less Is Now

Qui dit nouvelle année, dit résolutions! Mais qui dit 2021, dit confinement et couvre-feu. Désolée! Devant cet infini temps libre qui s’offre à nous, autant joindre l’utile à l’agréable en regardant ce tout nouveau, tout beau, documentaire de Matt D’Avella. On y retrouve les célèbres apôtres du minimalisme, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus. En une heure, ceux-ci sauront vous convaincre de faire un – énième – tri dans vos affaires, mais cette fois en vous posant les bonnes questions. Et de réfléchir aussi à notre façon de consommer.

Sur Netflix

Amélie Revert

GameFace

On a découvert Roisin Conalty il y a deux ans dans le rôle de la prossie (diminutif chic de prostituée) dans la renversante After Life de Ricky Gervais. Mais la comédienne britannique avait auparavant écrit, réalisé et joué dans la brillante série GameFace. En deux saisons, son alter ego Marcella, aspirante actrice aussi attachante que désorganisée, apprend à mettre de l’ordre dans sa vie avec une grande dose d’autodérision. Si vous avez aimé Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, vous serez assurément conquis par cette touchante et hilarante offrande télévisuelle.

Sur CBC Gem

Marie-Lise Rousseau

Et on se désole pour…

L’incitation à la haine de Trump

C’est justement pour cette raison que les réseaux sociaux ont enfin annoncé des suspensions temporaires des comptes du président des États-Unis. Ces géants du web font ainsi référence à la déclaration de Donald Trump après que ses sympathisants ont violemment envahi le Congrès mercredi 6 janvier. Il les gratifiait alors d’un «we love you» choquant et persistait dans son refus de concéder l’élection à Joe Biden, ajoutant de l’huile sur le feu d’une situation déjà tendue. Ce n’est qu’hier soir qu’il a reconnu sa défaite dans un microbillet.

Amélie Revert