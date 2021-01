Violences au Capitole: les vedettes américaines s’indignent sur Twitter

Chris Evans, Viola Davis, James Gunn, Jim Carrey, Mark Hamill ou encore Stevie Wonder… Les vedettes américaines ont dénoncé avec force les violences et l’envahissement du Capitole par des émeutiers pro-Trump le mercredi 6 janvier sur Twitter. De nombreuses personnalités, dont des politiques, ont même appelé à la destitution du président sortant Donald Trump.

Ce sont des images impensables qui ont été diffusées partout dans le monde. Un véritable chaos. Le Capitole, haut lieu du pouvoir législatif des États-Unis a été envahi et souillé par une horde d’émeutiers pro-Trump. Des images incroyables ont été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant les partisans du président déchu envahir les lieux avec violence.

Sur Twitter, les vedettes n’ont pas hésité à dénoncer ces actes répréhensibles et pourtant permis par la police présente sur les lieux. L’actrice de Glee, Jane Lynch a même appelé à arrêter les personnes dont l’identité aura été reconnue, comme avec un émeutier qu’on voit voler un pupitre: «Beau sourire. Identifiez-le. Arrêtez-le», a-t-elle écrit en commentaire sous la photographie. Le FBI a par ailleurs mis en place une plateforme pour recueillir toutes preuves pouvant mener à l’identification des personnes ayant participé à ces émeutes.

To be clear, “via Getty” is not a person. It just means that this photo comes via Getty Images. https://t.co/SZY4yQ0AlI — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 7, 2021

Cette passivité des forces de l’ordre a largement été critiquée par les stars du divertissement qui ont dénoncé un système deux poids, deux mesures par rapport au traitement infligé aux manifestants noirs lors des protestations Black Lives Matter en juin 2020. L’actrice de Murder, Viola Davis a partagé sur son compte Twitter un mème montrant le personnage principal blanc de la série Les Griffin, affublé d’une casquette avec le slogan de Donald Trump «Make America Great Again». Placé à côté de son visage, un nuancier associe les couleurs de peau claire à des manifestants et les couleurs de peaux plus foncées à des émeutiers.

«Captain America», Chris Evans a été plus direct en déclarant sur son compte Twitter: «Imaginez juste le carnage s’ils n’avaient pas été blancs».

Just think of the carnage had they not been white. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

L’acteur et producteur américain Seth Rogen a quant à lui partagé un extrait d’une vidéo, diffusée visiblement en direct, où les émeutiers blancs prenaient tranquillement des selfies avec la police du Capitole.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Face à l’inaction du président Donald Trump, les célébrités, anonymes et politiques ont appelé en nombre à sa destitution. L’acteur Dylan O’Brien, le réalisateur James Gunn ou encore l’acteur Mark Ruffalo ont tous fait part de leur indignation et de la nécessité de mettre un terme au mandat de Donald Trump avant même l’investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain.

Now the acting Secretary of Defense has acknowledge that Pence, not Trump, deployed the National Guard. So even when the Capitol is stormed, a woman shot, an armed face off within & elected officials in hiding, Trump refused to do so. He was complicit in the failed insurrection. — James Gunn (@JamesGunn) January 6, 2021

Icône de la musique, Stevie Wonder a largement utilisé son compte pour appeler le gouvernement à utiliser le 25e amendement de la Constitution des États-Unis qui permettrait au vice-président Mike Pence de prendre le pouvoir jusqu’à l’investiture de Joe Biden. Une option partagée par bon nombre de citoyens américains après les scènes invraisemblables du Capitole.

I am heartbroken and astounded that this narcissistic and dangerous president would put lives in danger and encourage violent sedition against our government. That man is no longer able to serve as President because he can't accept defeat. Can we afford 2 more weeks? I say NO! — Stevie Wonder (@StevieWonder) January 6, 2021

Le président Barack Obama a également pris position en dénonçant ces violences incitées par son successeur: «L’histoire se souviendra à juste titre de la violence d’aujourd’hui au Capitole, incitée par un président en exercice qui a continué à mentir sans fondement sur le résultat d’une élection légale, comme un moment de grand déshonneur et de honte pour notre nation».