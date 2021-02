Safia Nolin s’accorde une pause

Le jour de son 29e anniversaire, Safia Nolin a annoncé qu’elle prenait une pause. Dans une vidéo riche en émotion partagée sur Instagram, l’artiste confie ainsi avoir besoin de se recentrer.

«J’ai besoin de prendre cette pause-là pour pouvoir continuer après. J’ai besoin de me recentrer sur mon art et aussi qui je suis et les combats que je veux continuer de mener. Comme une vieille batterie, j’ai besoin de m’arrêter pour me recharger parce que sinon je ne pourrai pas continuer. Ça me ferait tellement de la peine si je ne pouvais pas continuer, car j’aime ça faire de la musique […]», dit notamment Safia Nolin.

Elle évoque en toute honnêteté «une vraie pause» essentielle, dont la durée sera probablement «de quelques semaines». Pendant cette période, l’autrice-compositrice-interprète renoncera à ses réseaux sociaux. Ceux-ci continueront cependant d’être alimentés par ses proches collaboratrices.

«Je me fais la promesse que quand je vais revenir, je vais revenir avec de la musique et de l’art», ajoute-t-elle avec espoir.

Une année éprouvante

Safia Nolin profite également de cette prise de parole pour remercier celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien pendant cette année difficile. «La vague d’amour de gens que je reçois dans mes DM et dans la rue […] merci ça fait tellement une différence», poursuit celle qui se qualifie de «mouton noir dans les médias et le milieu culturel».

Rappelons que depuis le 7 juillet 2020, Safia Nolin est prise dans un tourbillon médiatique. Elle dénonçait alors Maripier Morin pour harcèlement sexuel et racisme. Interrogée à ce propos au micro de Pénélope McQuade lundi matin sur Ici Première, elle signale que «le backlash [à son encontre] a commencé très, très rapidement. […] Il n’y a personne dans la vie qui est prêt à vivre ça.»

«C’est de plus en plus grave et ça va de plus en plus loin dans ma vie privée», précise-t-elle. Il y a deux semaines, elle partageait en effet un épisode de violence psychologique traumatisant survenu lors d’un cours en ligne.

Avant cette pause méritée, Safia Nolin donnera un dernier concert. Celui-ci sera webdiffusé depuis le Café centre d’art de Boucherville dès 19h30.

Enfin, le 28 mars elle se rasera la tête dans le cadre de la campagne Les Audacieuses au profit de Leucan.