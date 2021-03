Sur vos écrans cette semaine… «Le Père», «À travers l’univers», «Cherry – L’innocence perdue»

Cette semaine, on vous conseille les films Le Père, À travers l’univers, Cherry – L’innocence perdue et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

À travers l’univers (Across the Universe)

(3)

Comédie musicale américaine réalisée par Julie Taymor

Mettant en vedette Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Joe Anderson.

C’est quoi ? Au début des années 1960, Jude, un jeune ouvrier de Liverpool, se rend aux États-Unis pour retrouver son père. Sur place, il fraternise avec l’étudiant Max et s’éprend de la soeur de ce dernier, la collégienne Lucy, dont le petit ami est parti combattre au Vietnam.

C’est comment ? Julie Taymor (TITUS, FRIDA) rend un hommage coloré et imaginatif à l’univers musical des Beatles, à travers une évocation vibrante d’une période fébrile de l’histoire américaine. Un peu décousu, le récit est néanmoins d’une grande fraîcheur. Enfin, l’énergie contagieuse des jeunes interprètes irradie.

Dimanche 12H30 pm sur Cinépop

Cherry – L’innocence perdue (Cherry)

(4)

Drame américain réalisé par Anthony et Joe Russo

Mettant en vedette Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor.

C’est quoi ? À son retour d’Irak, où il a servi dans l’armée américaine comme aide-soignant, un jeune homme traumatisé entraîne sans le vouloir sa jeune épouse dans son cycle de dépendance à l’héroïne, qu’il finance en braquant des banques.

C’est comment ? La première partie de cette adaptation du roman de Nico Walker déboule sur les chapeaux de roues. Le montage vif, le rythme trépidant et la présence forte de Tom Holland ont sur le spectateur un effet dopant. L’effet s’étiole un peu dans la seconde partie, où la descente aux enfers des protagonistes est illustrée avec moult détails mais un déficit d’émotion.

En vidéo sur demande sur Apple TV +

Effacer l’historique

(4)

Comédie dramatique française réalisée par Benoît Delépine et Gustave Kervern

Mettant en vedette Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero.

C’est quoi ? Criblés de dettes, livrés en pâture aux sociétés de recouvrement et aux maîtres-chanteurs, trois amis, qui se sont connus au temps des manifestations des Gilets Jaunes, prennent les grands moyens pour faire effacer l’historique de leurs données.

C’est comment ? L’actrice et humoriste Blanche Gardin est épatante en mère indigne, qui n’a pour elle que sa dignité (justement), dans cette comédie désopilante des auteurs de MAMMUTH. Le scénario bricolé s’engage parfois dans des développements forcés à seule fin de générer un gag. Mais c’est réalisé avec une énergie du tonnerre et certaines idées transportent une vraie folie libératrice.

En salle

Varsity Blues: Le scandale des admissions universitaires (Operation Varsity Blues – The College admissions scandal)

(4)

Docufiction américain réalisé par Chris Smith

Mettant en vedette Matthew Modine, Josh Stamberg, Wallace Langham.

C’est quoi ? En mars 2019, une enquête du Département de la justice américaine met fin aux activités d’un conseiller scolaire indépendant, qui facilitait l’entrée des enfants de ses clients riches et célèbres dans les plus prestigieuses universités du pays.

C’est comment ? Chris Smith (THE POOL, COLLAPSE) s’appuie sur de pertinentes entrevues de juristes et d’analystes pour mettre en évidence les forces occultes à l’oeuvre dans ce scandale: favoritisme blanc, voracité des nantis, complaisance judiciaire, etc. Le bilan est sans appel, mais le traitement, alternant entretiens et reconstitutions, convainc à moitié.

En exclusivité sur Netflix

Le Père (The Father)

(3)

Drame psychologique britannique réalisé par Florian Zeller

Mettant en vedette Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia Williams.

C’est quoi ? Provoquant le départ de son infirmière, un octogénaire atteint de la maladie d’Alzheimer fait désespérer sa fille, chez qui il habite. Alors que la maladie gagne du terrain et que le vieillard perd prise sur la réalité, son gendre envisage son placement en institution.

C’est comment ? Novice derrière la caméra, le dramaturge Florian Zeller adapte ici sa propre pièce et s’en sort avec brio, conférant à son film de chambre un fascinant climat d’étrangeté, propre à déstabiliser le spectateur. Tour à tour truculent et déchirant, Anthony Hopkins est au sommet de son art.

En salle et en vidéo sur demande

Terrible Jungle

(4)

Comédie française réalisée par Hugo Benamozig et David Caviglioli

Mettant en vedette Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Jonathan Cohen.

C’est quoi ? Un jeune chercheur idéaliste obtient une bourse pour aller étudier une mystérieuse tribu amazonienne. Au lieu de rencontrer ce qu’il croyait être de « gentils sauvages », il se retrouve au sein d’une bande de trafiquants d’or dirigée par une cheffe autoritaire.

C’est comment ? Cette satire loufoque de la société contemporaine repose sur des dialogues mordants et un humour noir omniprésent, qui laissent poindre un sous-texte plus profond sur la perte de l’innocence. Hormis une petite baisse de régime au mitan, la réalisation est généralement dynamique et permet aux acteurs de briller, l’hilarant Jonathan Cohen au premier chef.

En salle