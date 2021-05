Vidéotron annonce l’arrivée de Vrai, sa nouvelle plateforme

La plateforme de Vidéotron, Vrai, proposera du contenu à la demande non-scriptés axé sur le style de vie, le divertissement et les documentaires. Celle-ci arrivera cette année, mais on ne connaît pas encore la date précise.

«Avec l’ajout de cette nouvelle plateforme, Québecor Contenu devient le plus important déclencheur de productions originales au Québec. Nous intensifions ainsi notre collaboration avec les producteurs d’ici et nous continuerons à investir plusieurs centaines de millions de dollars dans la production de nouveaux contenus dans ces créneaux, et cela, toujours en français», s’est félicité Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, dans un communiqué.

«Avec notre siège social et notre direction installés au Québec, nous prouvons encore une fois aujourd’hui notre engagement à soutenir concrètement notre culture, nos artistes et nos artisans, pour le plus grand bénéfice du public québécois», poursuit-il.

Vrai promet plusieurs milliers d’heures de contenus francophones, dont plus d’une quarantaine de productions originales locales en primeur et en exclusivité, mais aussi des acquisitions internationales. On pourra ainsi y regarder des docu-réalités, des télé-réalités, des contenus foodie, humour, déco, voyage et société.

«Vrai offrira un monde sans filtre, proche des gens, direct et sans artifice, des gens attachants et sincères, des histoires réelles qui nous touchent, des télé-réalités invitantes, des personnalités connues, mais aussi moins connues qui feront découvrir des univers aussi flamboyants qu’intrigants », assure quant à elle Caroline Paquet, vice-présidente, commercialisation chez Vidéotron.

Enfin, Vrai de Vidéotron se veut une offre complémentaire à Club illico, dont plus de 650 000 foyers ont accès au Québec.