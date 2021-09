L’actrice Mindy Kaling donnera une conférence à C2 Montréal

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Mindy Kaling sera une des conférencières de l’événement C2 Montréal, qui loue la créativité en affaires.

Si l’actrice d’origine indienne est notamment connue pour son rôle de Kelly Kapoor dans la populaire série The Office, Mindy Kaling a réalisé plusieurs autres projets ayant connu un vif succès.

Kaling, qui avait déjà scénarisé plusieurs épisodes de l’émission The Office de NBC, a récemment créé la série Mes premières fois (Never Have I Ever) diffusée sur Netflix, qui met en scène la vie compliquée d’une adolescente indienne-américaine. Une troisième saison a d’ores et déjà été annoncée par le service de streaming. L’actrice a également publié deux ouvrages autobiographiques (Is Everyone Hanging Out Without Me? (And Other Concerns) et Why Not Me?) et un recueil d’essais, Nothing Like I Imagined.

Mindy Kaling rejoint la liste des nombreuses personnes qui offriront une conférence lors de l’événement, comme le directeur général de TikTok Canada, Daniel Habashi, la fondatrice du Google Empathy Lab, Danielle Krettek Cobb, le cofondateur et PDG de NorthStar Earth & Space, Stewart Bain, et Isabelle Hudon, la présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada.

Ces noms rejoignent ceux qui ont déjà été annoncés, comme Lindsey Vonn (skieuse olympique et fondatrice de la Lindsey Vonn Foundation), Ghislain Picard (Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador) et la Dre Farah Alibay (ingénieure aérospatiale).

Ayant pour thème «(Re)connecter, (Ré)unir, (Re)penser, (Ré)imaginer et (Re)nouveler» l’événement C2 Montréal fêtera son 10e anniversaire et se déroulera du 19 au 21 octobre, en ligne et en présentiel.