Sur vos écrans… «Dune», «Mass», «Fever Dream» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Dune, Mass, Fever Dream et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

La coop de ma mère

(4)

Documentaire canadien réalisé par Ève Lamont.

C’est quoi ? Au fil des saisons, la cinéaste observe le quotidien d’une coopérative de Gatineau, où sa mère a emménagé il y a dix-sept ans. Issus de tous les horizons, les résidents affrontent les contraintes imposées par la gestion participative de leur milieu de vie.

C’est comment ? Ève Lamont (L’IMPOSTURE) porte un regard empatique et délicat sur des citoyens à contre-courant, dont sa mère, militante de la première heure. Entre commentaire social et film de famille, les enjeux ont une portée limitée. Mais la réalisatrice sait bien mettre en valeur la résilience et la solidarité de ses inspirants sujets.

En salle

Le Dernier Duel (Last Duel, The)

(4)

Drame historique américain réalisé par Ridley Scott

Mettant en vedette Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver.

C’est quoi ? En 1386, le dernier duel légal de l’histoire française oppose Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux anciens amis devenus ennemis mortels, après que le second eut violé l’épouse du premier.

C’est comment ? Filtrée par l’air du temps (#moiaussi), cette évocation historique par Ridley Scott (GLADIATOR) adopte les points de vue successifs des trois protagonistes. La réalisation est élégante et fastueuse, et la reconstitution, soignée. D’où le contraste, pas toujours heureux, avec la langue, les costumes, les postures, délibérément anachroniques.

En salle

Dune

(3)

Drame de science-fiction américain réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin.

C’est quoi ? En l’an 10 191, le jeune noble Paul Atreides est au coeur d’une guerre intergalactique, dont l’enjeu est une substance très convoitée, qui se trouve sur Arrakis, la planète la plus dangereuse de l’univers.

C’est comment ? Cette adaptation fastueuse des deux premiers tiers du roman de Frank Herbert impressionne. La mise en scène de Denis Villeneuve (INCENDIES), la conception visuelle, la musique de Hans Zimmer et la distribution en imposent, malgré quelques longueurs et un dénouement en suspens un peu frustrant.

En salle et en vidéo sur demande

Fever Dream (Distancia de Rescate)

(3)

Drame fantastique chilien réalisé par Claudia Llosa

Mettant en vedette Maria Valverde, Dolores Fonzi, Emilio Vodanovich.

C’est quoi ? En vacances d’été avec sa fille dans la région où a grandi son mari, une jeune femme se lie d’amitié avec la mère d’un garçon du coin. Lequel est devenu étrange après qu’une guérisseuse l’eut débarrassé d’un parasite mortel.

C’est comment ? Après l’échec d’ALOFT, son premier film en anglais, la réalisatrice péruvienne de FAUSTA fait un retour aux sources avec cette adaptation prenante du roman de Samantha Schweblin. Les éléments surnaturels sont bien dosés au fil d’un récit écologiste énigmatique, mis en scène de manière expressive et interprété avec émotion.

En salle au Dollar Cinema et sur Netflix

Mass

(3)

Drame psychologique américain réalisé par Fran Kranz

Mettant en vedette Martha Plimpton, Jason Isaacs, Ann Dowd.

C’est quoi ? Dans l’église épiscopale d’une petite ville de l’Ohio, une rencontre est organisée entre les parents d’une victime d’une tuerie de masse, perpétrée six ans plus tôt dans une école secondaire, et les parents de l’assassin, un adolescent qui était victime de harcèlement.

C’est comment ? Le comédien Fran Kranz (THE CABIN IN THE WOODS, JUNGLE LAND) surprend agréablement avec cette première réalisation maîtrisée. Fondé sur la parole libératrice, l’exercice, proche du théâtre dans son dispositif minimaliste et son traitement, illustre un cas poignant de justice réparatrice, rehaussé par une interprétation bouleversante.

En salle

Nelly et Monsieur Arnaud

(3)

Drame psychologique français réalisé par Claude Sautet

Mettant en vedette Emmanuelle Béart, Michel Serrault, Jean-Hugues Anglade.

C’est quoi ? Une relation ambiguë naît entre un juge à la retraite et la jeune secrétaire célibataire qui transcrit ses mémoires.

C’est comment ? Raffiné est le qualificatif qui vient à l’esprit au vu de ce dernier film de Claude Sautet (LES CHOSES DE LA VIE), quasi huis clos qui scrute admirablement les entrechocs de deux solitudes. Face à une gracieuse Emmanuelle Béart, Michel Serrault émeut, tout en livrant avec délectation les mots d’esprit que Sautet lui a finement ciselés sur mesure.

Samedi 16h35 sur Studio Canal