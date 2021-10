Une nouvelle œuvre théâtrale à la salle Fred-Barry

La nouvelle compagnie Surreal SoReal Theatre est en résidence à la salle Fred-Barry. Elle s’allie pour la première fois avec le réputé Geordie Theatre.

Les deux organismes présentent ensemble une œuvre théâtrale contemporaine.

Jonathan: la figure du goéland sera joué, du 23 novembre jusqu’au 11 décembre à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier.

Le spectacle est librement inspiré de l’œuvre de Richard Bach. Quant au texte et à la mise en scène, eux sont signés Jon Lachlan Stewart.

Jonathan: la figure du goéland réunit sur scène des interprètes non handicapés et d’autres ayant une déficience physique.

Surreal SoReal Theatre est notamment connu pour son travail artistique qui remet en question les formes classiques, et le sens des choses.

De son côté, Geordie Theatre repousse les frontières artistiques avec des histoires provocantes et importantes.

L’art qui interroge la société

Le spectacle invite à la remise en question des limites imposées par notre corporalité et par notre sens de la communauté.

Dans cette œuvre théâtrale, Jonathan le goéland tente de sortir de la routine de son clan. Il s’efforce alors d’apprendre à voler différemment.

D’abord forcé à l’exil, il retourne finalement parmi les siens. Le goéland veillera ensuite à ce que plus jamais on ne confonde ciel et horizon.

« Le spectacle est aussi une expérience théâtrale qui réunit des artistes (NDLR: valides et invalides) que l’on voit rarement ensemble sur scène. Il s’agit d’une expérience unique et puissante« .

Avec le soutien de Geordie Theatre, nous voulons créer un spectacle qui encourage à penser au monde dans lequel nous vivons – et à ceux qui y vivent – un peu différemment», explique le metteur en scène Jon Lachlan Stewart.

Le spectacle bilingue sera présenté à la fois en français et en anglais.