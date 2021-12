Votre trame sonore des Fêtes de 2021

Vous en avez marre de toujours réécouter A Charlie Brown Christmas et vos albums de Noël de Michael Bublé et Pink Martini? L’équipe de Métro a écouté quelques nouveautés locales qui pourraient devenir la nouvelle trame sonore de votre temps des Fêtes… ou pas!

Moment de répit

Art Choral, vol. 7: Noël

Ensemble vocal Arts-Québec

****

Avertissement: cet album n’est pas celui qui fera lever votre party de Noël. Au contraire, il est idéal si vous voulez vous offrir un moment de recueillement pendant la folie du temps des Fêtes. La chorale de l’ensemble vocal Arts-Québec vous envoûtera et vous plongera immédiatement dans l’ambiance du temps des Fêtes, mais de façon douce et solennelle. Les interprètes revisitent magnifiquement les chants classiques de Noël tels que Douce nuit, sainte nuit ou Joy to the World.

Fanny Forest

Un air de famille

Noël chez les Deschamps

Judi et Filles

***1/2

Cet album écrit et interprété par Judi Richards et ses filles, Karine et Sarah-Émilie Deschamps, célèbre à point nommé le plaisir des retrouvailles familiales. Les trois femmes proposent des titres entraînants (J’aime Noël, Joyeux Noël grand-maman, Bye Bye) flirtant tantôt avec le trad, tantôt avec le disco, toujours parsemés de jolies harmonies vocales. Une touche de mélancolie (On m’a dit, Noël en dedans) ponctue l’ensemble. Et comme ça ne serait pas Noël chez les Deschamps sans Yvon, ce dernier y fait une petite apparition.

Marie-Lise Rousseau

Des classiques pas si classiques

Putumayo Presents Jazz Christmas

Artistes variés

***1/2

En voilà une belle collection de chansons de Noël! Point fort: tous les morceaux sont exécutés par de grands noms du jazz, le Montréalais Oscar Peterson en tête avec son exquise interprétation de Let It Snow. Le fait qu’il n’y ait presque pas de paroles sur l’album permet de se délecter tranquillement des classiques du temps des Fêtes sans avoir envie de jeter son haut-parleur par la fenêtre au bout de 10 minutes… La compilation comprend une dizaine de titres, dont le génial Christmas In New Orleans.

Amélie Revert

Noël (presque) harmonieux

Ça goûte Noël

QW4RTZ

***

On trouve de tout sur cet album double: des classiques sobres de Noël (Sainte nuit, Le sentier de neige), des chansons pop cultes (All I Want for Christmas Is You, Last Christmas), du trad pour faire lever le party (Martin de la chasse-galerie, Medley trad), des recettes culinaires (Élégie du pain sandwich, Ma recette du bonheur, Gravlax) et même une collaboration avec M. Mousteille. Si le quatuor a cappella met joliment en vedette ses voix harmonieuses, l’ensemble trop éparpillé manque justement d’harmonie.

Marie-Lise Rousseau

Noël jazzé

Christmas – Noël

Buzz Brass

***

Après le succès de son précédent opus, Inspirations, le célèbre quintette revient avec son nouvel album des Fêtes: Christmas. Au programme, 12 airs de classiques bien connus tels que Les anges dans nos campagnes, Let It Snow et Patapan. Cet ensemble, qui charme le Québec, les États-Unis, l’Asie et l’Europe depuis 2008, séduira certainement vos convives lors de vos soupers des Fêtes. Sans offrir une proposition complètement renversante, Buzz Brass donne à entendre des arrangements musicaux élégants et raffinés.

Fanny Forest