Télé: Rachid Badouri animera un talk-show cet hiver

Parmi les nouveautés télé attendues l’hiver prochain se trouve Les imposteurs, un talk-show «nouveau genre» animé par Rachid Badouri.

Dès le 10 janvier, l’humoriste qui cartonne sur TikTok sera à la barre de cette émission de variétés décrite comme étant «à mi-chemin entre une émission d’entrevues, un jeu télévisé et une joute d’improvisation» par le diffuseur Noovo.

Le public devra distinguer le vrai du faux; bref, déterminer ce qui est une imposture.

Noovo présentera par ailleurs trois nouvelles séries de fiction cet hiver: la série dramatique L’homme qui aimait trop (avec Patrice Godin, Hélène Florent et Fanny Mallette), le thriller psychologique Aller simple (avec Marc Beaupré, Éric Bruneau et Caroline Dhavernas) et la comédie dramatique La confrérie (avec Pierre-François Legendre, Isabelle Blais et Mathieu Baron).

Des retours télé attendus

Les populaires téléréalités Big Brother Célébrités et L’amour est dans le pré seront de retour au petit écran la saison prochaine.

Marie-Mai et Katherine Levac reprendront respectivement l’animation de ces deux émissions, qui ont été les plus regardées de la saison 2020-2021 sur Noovo.

On ne connaît pas encore l’identité des participants de ces deux séries, mais on sait que le grand gagnant de la première saison de CBB, Jean-Thomas Jobin, coanimera avec Kim Rusk Big Brother: Les gérants d’estrade après chaque soirée d’élimination.

Les séries de fiction Entre deux draps et Contre-offre seront également de retour sur Noovo cet hiver.