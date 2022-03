Après le livre, on craque pour la pièce «Les murailles» d’Erika Soucy

En allant visiter son père sur le chantier de la Romaine, Erika Soucy surmonte non seulement les murailles entre elle et lui, mais aussi celles entre l’univers en vase clos des «fly-in fly-out» et le reste du monde.

Cette adaptation théâtrale du formidable roman publié en 2016 par la coscénariste de Léo est puissante et touche droit au cœur. Avec humour et finesse, elle nous fait découvrir la réalité des grands chantiers, à mille lieues des clichés, et nous fait faire connaissance avec des personnages colorés et attachants.

L’approche documentaire de la narration donne un souffle d’humanité à l’ensemble, qui est porté par le jeu impeccable d’Erika Soucy, Philippe Cousineau, Gabriel Cloutier Tremblay, Claude Despins et Marie-Ève Pelletier.