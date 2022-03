Des supplémentaires pour le spectacle «Bébé symphonique»

Face à l’engouement que connaît le spectacle Bébé symphonique, présenté ce printemps au Planétarium de Montréal, Espace pour la vie a annoncé des supplémentaires pour l’automne prochain.

Conçu pour les poupons de 0 à 18 mois et leurs parents, Bébé symphonique est une expérience musicale immersive projetée sur un écran de 360 degrés. Créée pour éveiller les sens de façon ludique et favoriser le développement des tout-petits, la représentation qui marie animation, images et musique dure 33 minutes.

«La réaction des poupons et des parents surpasse toutes nos attentes. Nous voulions leur proposer un moment de connexion au rythme de la musique symphonique et des images projetées sur le dôme – transformé en quelque sorte en un écrin de douceur. À voir la joie sur les visages des petit.e.s et des grand.e.s, il ne fait aucun doute que le pari est gagné», se réjouit Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan.

Bébé symphonique est présenté en programme double avec Poussières d’étoiles, une découverte du ciel étoilé pour toute la famille. Les supplémentaires auront lieu à partir du 6 septembre prochain. Les billets sont gratuits pour les enfants de quatre ans et moins.