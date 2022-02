Un spectacle inédit destiné aux poupons au Planétarium Rio Tinto Alcan

Espace pour la vie propose une toute nouvelle expérience destinée aux 0 à 18 mois et leurs parents, au Planétarium Rio Tinto Alcan.

Un spectacle immersif spécialement pensé pour répondre aux besoins d’éveil et de stimulation des poupons sera ainsi présenté du 13 mars au 22 mai au Théâtre du chaos.

Cette production de GSI Musique a été créée par le studio montréalais Noisy Head sur la musique de Bébé symphonique, un album de sept pièces composées pour les poupons par le maestro Simon Leclerc et interprétées par l’Orchestre symphonique de Montréal.

«Imaginée pour éveiller de façon ludique la vue et l’ouïe des enfants de la naissance à 18 mois, cette audacieuse proposition marie harmonieusement l’animation 2D, 3D et l’image par image avec l’univers musical de l’album Bébé symphonique», peut-on lire dans le communiqué d’Espace pour la vie.

L’immersion sensorielle composée de nébuleuses lointaines, de billes colorées, de nuages de poussière d’étoiles et de bricolages sera projetée à 360 degrés et sera d’une durée de 33 minutes.

Cette proposition sera présentée en programme double avec Poussières d’étoiles, permettant de découvrir le ciel étoilé en compagnie d’un animateur scientifique.

Pour rendre la visite plus agréable, un stationnement pour poussettes, des tables à langer, des chauffe-biberons, des tapis de sol et des coussins pour bébés seront disponibles.

Le passeport vaccinal et une pièce d’identité avec photo sont obligatoires pour tous les visiteurs de 13 ans et plus.

Les billets sont en vente depuis le 14 février.

Exposition à venir

En plus d’offrir un coffret comprenant un CD de musique et un livret, un livre de photos accompagné de textes ludiques et informatifs, ainsi qu’un magazine éducatif, le projet multidisciplinaire Bébé symphonique proposera dès avril une exposition photo à La Place des Arts.