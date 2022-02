Encore un peu plus d’un mois pour participer au concours de bonhommes de neige

Le concours, lancé le 1er décembre dernier, se finira le 7 mars 2022. Pour y participer, il suffit de s’inscrire et d’envoyer une photo de sa création.

Le vote est également ouvert au public. Celui-ci a jusqu’au 11 mars pour voter pour le bonhomme de neige de l’année.

Il y a différentes catégories. Du côté individuel, les participants peuvent s’inscrire dans les catégories 3 à 5 ans, 6 à 12 ans, et 13 ans et plus.

En groupe, il y a la catégorie familiale et des catégories pour les écoles telles que préscolaire (CPE, garderie et maternelle) et scolaire (primaire, secondaire et postsecondaire).

Des cartes-cadeaux Canadian Tire seront offertes aux gagnants. Selon le règlement, les cartes-cadeaux devront servir à investir dans du matériel hivernal.

Enfant 3-5 ans, individuel: 50 $

Enfant 6-12 ans, individuel: 50 $

13 ans et plus, individuel: 50 $

Famille (un adulte et un enfant minimum): 150 $

Groupe préscolaire (CPE, garderie, maternelle): 250 $

Groupe scolaire (primaire, secondaire, postsecondaire): 350 $

Le concours est ouvert uniquement aux personnes qui résident dans l’un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal avisera les personnes gagnantes par courriel et les créations primées seront annoncées dans la semaine du 14 mars 2022 sur le site du concours et les réseaux sociaux de la Ville de Montréal.