Rafael Payare devient directeur de l’Orchestre symphonique de Montréal

Le chef d’orchestre vénézuélien Rafael Payare devient le nouveau directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

Celui qui «se démarque par son sens inné de la musique, sa technique brillante et le charisme qu’il dégage sur le podium» selon l’OSM, est considéré comme un des chefs d’orchestre les plus prometteurs de la scène classique internationale. Âgé de 40 ans, Rafael Payare succède ainsi à Kent Nagano, directeur pendant 14 ans et qui avait fait ses adieux à l’organisation en 2020.

«La passion, l’énergie et la détermination de Rafael Payare, ses origines latines ainsi que sa personnalité attachante sont des attributs qui plairont sans nul doute au public montréalais.» – Madeleine Careau, chef de la direction de l’OSM

Le 9e directeur musical de l’orchestre dont la candidature a été «recommandée à l’unanimité par le comité de sélection» entrera en poste le 1er septembre prochain et donnera son premier concert à la saison 2022-23.

Néanmoins, l’occasion est donnée ce dimanche 10 janvier de pouvoir l’admirer en action avec un concert en direct et gratuit où le chef d’orchestre dirigera le Carnaval romain de Berlioz et la Symphonie no 1 en do mineur, op. 68 de Brahms avec l’OSM.