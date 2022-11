«Pour nous chez nous», un documentaire sur l’autonomie 

«S’il y a bien une chose que la pandémie a ravivée, c’est le concept de l’autonomie. On a vu par exemple qu’on ne fabriquait pas nous-même nos masques ou encore nos vaccins. En fait, on a plutôt réalisé qu’on est dépendant des chaînes d’approvisionnement.»

C’est sur ces paroles, livrées par Marie-Lyne Joncas, que démarre le documentaire Pour nous chez nous, présenté sur Télé-Québec le 9 novembre à 20h. Dans un monde de plus en plus globalisé, comment une nation comme le Québec peut-elle préserver son autonomie et ses précieuses richesses naturelles des investisseurs étrangers?

Cette question est abordée par divers intervenants allant du philosophe Alain Deneault à l’ex-députée de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien. En plus de proposer des pistes de solutions, le documentaire de Dominic Leclerc présente des images magnifiques des paysages québécois.

À la fois beau et pertinent, Pour nous chez nous nous fait découvrir quelques initiatives exemplaires afin d’atteindre cette autonomie, dont le monde coopératif, un système particulièrement développé aux Îles-de-la-Madeleine. Isolé, mais fortement touché par les changements climatiques, cet archipel est un microcosme parfait pour comprendre ce qui risque d’arriver à nos sociétés dans un proche avenir et proposer des solutions pour faire face à ces problématiques.

Sommes-nous en train de vendre notre Québec au rabais? Pour connaître la réponse à cette question, soyez devant vos écrans le 9 novembre à 20h.

Des rediffusions sont prévues le 10, 11, 12 et 16 novembre.