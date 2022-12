Daliaf.com : un site consacré aux littératures de l’imaginaire d’ici

Les lecteur.rice.s de science-fiction, de fantastique et de fantasy seront heureux.euses d’apprendre qu’un site web répertoriant la production franco-canadienne dans les genres de l’imaginaire vient d’être lancé.

Il y a plus de 10 ans, un dictionnaire répertoriant toutes les autrices et tous les auteurs francophones de science-fiction, de fantastique et de fantasy (SFFF) en Amérique du Nord a été publié par les éditions Alire. La période couverte par le Dictionnaire des auteurs des littératures de l’imaginaire en Amérique française (DALIAF) s’étend de 1835 – année de publication de La Tour de Trafalgar de Georges Boucher de Boucherville, premier texte fantastique répertorié – jusqu’à aujourd’hui.

La fantasy est un genre littéraire dans lequel l’action se déroule dans un monde imaginaire peuplé d’êtres surnaturels, mythiques ou légendaires, tandis que le fantastique se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d’un récit.

Le site Daliaf.com combine les informations de ce dictionnaire avec le contenu rédactionnel de plusieurs tomes de L’année de la science-fiction et du fantastique québécois (L’ASFFQ), des ouvrages critiques dont les publications annuelles ont débuté en 1984.

Daliaf.com «est constitué de trois types d’information (bibliographique, biographique et critique) qui sont autant de strates permettant d’appréhender, à la façon d’un instantané, la contribution respective des auteurs et autrices qui participent à la constitution du corpus de ces trois genres», peut-on lire sur le site.

Ainsi, ce répertoire réunit les romans de l’imaginaire, mais également les nouvelles, les contes, les textes dramatiques publiés et les recueils contenant au moins un texte fantastique, de science-fiction ou de fantasy.

«Les rééditions des œuvres, quel que soit leur nombre, sont également signalées, de même que les traductions en diverses langues, indice du rayonnement de l’auteur ou de l’autrice à l’extérieur de son territoire naturel», ajoute-t-on sur Daliaf.com.

Des portraits plus exhaustifs d’écrivains ainsi que des actualités, des études et des mémoires sur la SFFF sont également proposés sur le site.

Vous connaissez mal les littératures de l’imaginaire du Québec et du Canada français? Vous savez maintenant comment y remédier!