La Québécoise Jeanick Fournier performe à l'émission America's Got Talent.

La Québécoise Jeanick Fournier éliminée à America’s Got Talent All-Stars

Jeanick Fournier a été éliminée dès le premier tour d’America’s Got Talent All-Stars, qui réunit tous les gagnants des éditions internationales de l’émission. La Québécoise avait gagné la formule canadienne de la compétition.

Même si les juges ont apprécié sa performance, ils lui ont refusé un laisser passer pour poursuivre l’aventure. Après avoir reçu une longue ovation du public, la chanteuse a affirmé être fière de son parcours.

Native du Saguenay, Jeanick Fournier a interprété la chanson I’ll Never Love Again de Lady Gaga, interprétée du film A Star Is Born.