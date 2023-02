Vivre d’amour et de sexe

Vivre d’amour et d’eau fraîche? Hum. Plutôt D’amour et de sexe, selon Karen et J.u.D, le duo à l’animation du balado du même nom dont on vous laisse deviner les sujets de prédilection. Métro est allé à leur rencontre pour jaser du projet… et de la Saint-Valentin!

Le balado hebdomadaire diffusé sur CHOQ – et autres plateformes d’écoute – a vu le jour il y a cinq ans. Né d’une chimie amicale, il reproduit avec un ton familier le genre de conversations qui se tiennent à la fin d’une soirée bien arrosée et qui tournent autour du sexe oral, de relations anales, d’infidélités, de couple ouvert ou encore de flirt d’un soir.

Un podcast qui aborde amour et sexualité, ce n’est pas unique. Or, tout est dans la manière de le faire, croit le duo à l’animation.

«La plupart des podcasts [du genre] qu’on écoute, c’est uniquement des filles qui les font. Avoir la perspective d’un gars et d’une fille, c’est quelque chose qui nous tient à cœur. Même avec les invités, on essaie de garder la parité», explique J.u.D.

De plus, Karen vient de France, tandis que J.u.D est un pur Montréalais, ce qui amène différentes perspectives. Cet aspect multiculturel est aussi présent dans le bassin d’invité.e.s, qui sont souvent des ami.e.s des animateur.trice.s.

Entrevue cu(L)pidon Est-ce que la Saint-Valentin, c’est overrated? Karen: J’ai mon côté célibataire qui me dit que c’est pas important, la Saint-Valentin; pas besoin d’une journée spéciale. Mais d’un autre côté, si j’étais en couple, j’aimerais bien la fêter. J.u.D: Tout ce qui est hors couple est overrated. Laissez la Saint-Valentin aux gens en couple. On a tout le reste de l’année, nous, les célibataires! LE cliché qu’on doit arrêter? Karen: Demander quelqu’un en mariage ce jour-là. J.u.D: Se marier à la Saint-Valentin. Les deux: Filmer ce qu’on reçoit à la Saint-Valentin pour le publier sur Instagram, c’est un peu quétaine. Vos incontournables pour le 14 février qui s’en vient? Karen: Une comédie romantique quétaine, des orgasmes, du chocolat et des fleurs. J.u.D: À cœur battant (oui, l’émission avec Roy Dupuis), des gummy bears (pas acidulés, c’est important!), des orgasmes et des fleurs.

À deux, c’est mieux?

Au début de chaque épisode, le duo pose toujours la même question: «Comment on shoot son shot sur toi?» Autrement dit, comment fait-on pour attirer ton attention?

Les animateur.trice.s et l’invité.e échangent ensuite à l’occasion d’un genre de courrier du cœur (ou courrier du cul, c’est selon!) qui permet de raconter des expériences ou d’exprimer des opinions. Quand on a fait le tour, on change de sujet.

«On a un plan, chaque épisode est structuré, mais on s’adapte à l’invité et à l’énergie qu’on va avoir tous ensemble», explique Karen.

Parmi les personnalités publiques qui sont allées faire un tour au micro D’amour et de sexe, on compte entre autres Mona de Grenoble, Eddy King, Freeman d’Occupation double Martinique et Thomas Levac.

Quant à Karen et J.u.D, le duo avoue se taper «très souvent» sur les nerfs, mais assure qu’il a la capacité de se disputer et de travailler quand même en misant sur les forces de chacun.e.

«Moi, j’ai beaucoup plus le côté humain, mettre à l’aise les gens, le côté relationnel», explique Karen, qui travaille en communications et en radio depuis quelques années. J.u.D, qui est graphiste et qui évolue dans le milieu de la musique, a le côté très technique et assidu.

Rassurez-vous, ils ont aussi quelque chose en commun: le fait d’avoir «la pire vie amoureuse», à égalité…!