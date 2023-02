Photo: Capture d'écran Facebook She Holds The Sky Designs

Une styliste de Kahnawake à la Fashion Week de New York

Une styliste Mohawk, originaire de Kahnawake dans le sud de Montréal, participera à la Fashion Week de New York. Karoniénhawe Diabo se rendra dans la Grosse Pomme le 10 février prochain pour y présenter sa nouvelle collection.

L’évènement est l’un des plus grands rendez-vous de la mode au monde, avec les Fashion Week de Paris, Londres et Milan. Il permet à de nombreux designers émergents de promouvoir leurs créations.

Les travaux de Karoniénhawe Diabo, qui est derrière la marque She Holds The Sky Designs, s’inspirent fortement de la culture haudenosaunee. Ils incorporent de nombreux symboles traditionnels, comme le wampum (perle de porcelaine) ou le silex.

D’autres autochtones du Canada et des États-Unis ont présenté leurs collections à la Fashion Week de New York par le passé. La résidente de Kahnawake est fière d’être de la partie et compte bien souligner le caractère unique de ses créations, influencées par la culture de sa communauté.

Nous avons un style si différent, un look distinct, un autre regard sur notre mode , affirme-t-elle.