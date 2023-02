«Viking» en bonne position aux prix Écrans canadiens

Avec 32 nominations, le Québec est la province qui s’illustre le plus en cinéma aux prix Écrans canadiens, dont les films finalistes de la prochaine édition ont été dévoilés ce matin. Pas moins de 13 d’entre elles sont pour Viking de Stéphane Lafleur.

Le long métrage à saveur de science-fiction est cité dans les catégories de pointe que sont meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleure interprétation dans un premier rôle (pour Stéphane Laplante). Viking se positionne juste derrière le film Brother de Clement Virgo, qui obtient pour sa part 14 nominations.

Le Québec domine

Le film de Stéphane Lafleur n’est pas le seul long métrage québécois à se distinguer parmi les finalistes. Falcon Lake de Charlotte Le Bon obtient six nominations; Babysitter de Monia Chokri et Noémie dit oui de Geneviève Albert en récoltent chacun cinq; Nouveau-Québec de Sarah Fortin et Rodéo de Joëlle Desjardins Paquette, eux, obtiennent deux nominations chacun.

Pour une deuxième année consécutive, tous les finalistes dans la catégorie meilleur court métrage de fiction sont des films québécois. Il s’agit de III de Salomé Villeneuve, produit par Catherine Boily et Rosalie Chicoine Perreault; À la vie à l’amor d’Emilie Mannering et Lex Garcia, produit par Léonie Hurtubise; Mimine de Simon Laganière, produit par Fanny Drew et Sarah Mannering; Pas de fantôme à la morgue de Marilyn Cooke, produit par Kélyna N. Lauzier; et Simo | سيمو d’Aziz Zoromba, produit par Rosalie Chicoine Perreault.

Rappelons que les prix Écrans canadiens ont pour but de célébrer la créativité et le talent des artistes et des artisan.e.s de partout au pays dans les domaines du cinéma, de la télévision et des médias numériques.

Les prix seront remis à l’occasion du gala diffusé le 16 avril à 20h sur les ondes de CBC, une cérémonie présentée dans le cadre de la Semaine du Canada à l’écran qui se déroulera du 11 au 16 avril.

Pour la liste complète des finalistes en cinéma, cliquez ici.