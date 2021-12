«Babysitter» de Monia Chokri en première mondiale à Sundance

Babysitter, le nouveau film de l’actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri, sera présenté en primeur mondiale au festival de Sundance en janvier prochain.

Le deuxième long métrage de fiction de Monia Chokri, après La femme de mon frère (Coup de cœur du jury dans la section Un certain regard au Festival de Cannes en 2019), sera diffusé dans la section «Midnight » du réputé festival, qui est décrite comme présentant des films «qui vous tiendront éveillés, même aux heures les plus tardives».

Extrêmement fébrile et honorée de présenter en première mondiale Babysitter à Sundance. Monia Chokri, dans une story Instagram

Babysitter est une adaptation de la pièce de théâtre du même nom créée par Catherine Léger (Charlotte a du fun, La déesse des mouches à feu, La petite reine, Marche à l’ombre) et présentée à La Licorne en 2017.

Le film, qui a été tourné à l’été 2020, relate la perte d’emploi de Cédric à la suite d’une blague sexiste devenue virale. Ce dernier, sous les encouragements de son frère intellectuel et bien-pensant, entreprendra alors une thérapie et écrira un livre «qui se veut révolutionnaire et s’attaque à la misogynie».

Babysitter met en vedette Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewcz, Steve Laplante, et Hubert Proulx.

Le festival de Sundance a lieu du 20 au 30 janvier. Babysitter prendra l’affiche au Québec le 1er avril prochain.