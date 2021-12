«Shifting» de Beatrice Deer, un album à écouter ici et maintenant

L’autrice-compositrice-interprète basée à Montréal est de retour avec Shifting, un joli sixième album. Et la pop «inuindie» polaire de Beatrice Deer ne pouvait pas mieux tomber, avec la douce arrivée de l’hiver.

L’artiste d’origine inuite et mohawk y évoque avec grâce des expériences personnelles infusées de légendes inuites et de chants de gorge. On retrouve ainsi dans Shifting des paroles haut perchées en inuktitut, en anglais et en français. Les mélodies, quant à elle, nous emportent quelque part entre une pop enchanteresse et un rock très années 2000 avec ses guitares saturées.

Nos coups de coeur: Free, Aanngiq, Ilinnut, Mother et une finale… agréablement surprenante!