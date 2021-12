Quelques idées de films (presque) de Noël à voir en salle

Pour varier un peu des classiques Home Alone et La guerre des tuques, voici nos suggestions de films à voir en cette période de Noël.

D’abord, on vous recommande fortement Boiling Point de Philip Barantini à voir en exclusivité à la Casa Italia, grâce au Cinéma Public, les 10 et 12 décembre. Tourné en plan-séquence, le documentaire nous entraîne dans la cuisine d’un restaurant, la veille de Noël, soit le jour le plus chargé de l’année.

À ne pas manquer non plus: la projection du ballet du Lac des cygnes mis en scène par le chorégraphe Angelin Preljocaj. Cet incontournable sera présenté le 13 décembre au Cinéma du Parc.