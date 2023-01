«Viking» et «Babysitter» en lice pour le Prix collégial du cinéma québécois

Pour sa 12e édition, le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ) innove. En plus des cinq longs métrages sélectionnés comme à l’habitude, cinq courts métrages sont en lice, en collaboration avec le festival Plein(s) Écran(s). Cette année, ce sont donc deux prix qui seront remis lorsque les films gagnants seront annoncés, le 1er avril.

Annoncées jeudi soir, les œuvres en lice ont été sélectionnées par des spécialistes du cinéma. Le jury des long métrages comprenait le professeur retraité Claude Chabot, la critique Helen Faradji, l’ancien président-directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée Mario Fortin ainsi que de le directeur de la programmation du FCVQ, Paul Landriau. Le volet des courts a été choisi par les jurés Ariane Roy-Poirier de Plein(s) Écran(s), Mélissa Bouchard du Festival Regard et Paule Beaudoin, une cinéaste, enseignante et membre du comité organisateur du PCCQ.

Cette année, ce sont 54 cégeps qui participent à la délibération. En 2022, le film gagnant était Souterrain de Sophie Dupuis, un long métrage qui avait également rayonné au feu Gala Québec Cinéma l’année précédente.

Cette 12e édition s’annonce tout aussi excitante, riche et importante que les précédentes et je suis honorée d’en être toujours la marraine. Longue vie au PCCQ! » Micheline Lanctôt, marraine du PCCQ depuis 12 ans

Les longs métrages sélectionnés

Arsenault & Fils de Rafaël Ouellet

Babysitter de Monia Chokri



Falcon Lake de Charlotte Le Bon

Un été comme ça de Denis Côté

Viking de Stéphane Lafleur

Les courts métrages sélectionnés

À la vie à l’amor d’Émilie Mannering

La main gauche de Maxime Robin

La théorie Lauzon de Marie-Josée Saint-Pierre

Oasis de Justine Martin

Simo d’Aziz Zoromba

«Simo» vient d’être sélectionné à la 73e édition de la Berlinale. Photo: H264 Distribution.