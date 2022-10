Radio-Canada «tire la plogue» sur le Gala Québec Cinéma

Radio-Canada annonce avoir pris la décision de ne plus diffuser le Gala Québec Cinéma, qui récompense le meilleur du cinéma québécois. La société précise avoir avisé Québec Cinéma, qui organise la remise de prix annuelle, de cette éventualité après le dernier gala, présenté en juin.

Québec Cinéma n’a pour le moment pas indiqué si le gala se poursuivra avec un nouveau diffuseur. De son côté, Radio-Canada a déterminé que d’autres stratégies permettront de mettre en valeur le cinéma d’ici.

Ainsi, plutôt que le gala, le diffuseur public proposera dès l’an prochain une émission spéciale de variétés et d’entrevues. De plus, le cinéma sera célébré via l’émission Bonsoir bonsoir! animée par Jean-Philippe Wauthier. Le concept sera annoncé au printemps, mais le talk-show estival avait déjà été l’hôte de la cérémonie en période pandémique.

Les cotes d’écoute des galas sont en baisse, au Québec comme ailleurs dans le monde, depuis quelques années, ce qui contraint à repenser cette formule. La Soirée Artis avait d’ailleurs annoncé plus tôt cette année qu’elle ne reviendrait plus.