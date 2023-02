Largué par Netflix? Voici les options pour se réinscrire

Vous faites partie de ceux et celles qui ont perdu leur accès à Netflix? Alors que le géant du streaming apporte des modifications à sa grille tarifaire, Métro vous aide à y voir plus clair parmi les abonnements proposés.

Pour une somme mensuelle oscillant entre 5,99$ à 20,99$, les utilisateurs canadiens de Netflix peuvent choisir parmi trois forfaits différents en 2023: un forfait de base avec publicité, un forfait standard ou un forfait premium. Il y a toujours moyen de partager son compte, à condition de verser quelques dollars supplémentaires. Guide simplifié.

Forfait Essentiel

Le plus minimaliste des abonnements proposés par la plateforme coûte 5,99$ par mois.

Il permet de consommer du contenu en qualité HD (résolution 720p), seulement sur un écran à la fois.

, seulement sur . À noter que certains films et séries ne sont pas disponibles avec cette formule de base, en raison des restrictions de licence. Pas possible, par exemple, de suivre les aventures de Thomas Michael Shelby de la série Peaky Blinders, ou bien de lancer un épisode de House of Cards.

Le téléchargement de contenu pour du visionnement hors ligne est indisponible.

pour du visionnement hors ligne est . Impossible d’ajouter un membre supplémentaire (oui, même en payant).

Forfait Standard

Il faut débourser 16,49$ par mois pour profiter du forfait standard de Netflix.

Celui-ci, à la différence des deux options les moins onéreuses, offre la possibilité de consommer du contenu en pleine HD (résolution 1080p), sur deux écrans à la fois.

, sur . Le téléchargement sur deux appareils est inclus.

Il est possible d'ajouter un seul membre supplémentaire qui ne réside pas dans le même foyer à cet abonnement pour 7,99$ par mois (voir l'encadré «Fini le partage de compte gratuit» plus bas). «Les membres supplémentaires possèdent leurs propre compte et mot de passe, mais leur abonnement est inclus dans celui de la personne qui les a invités à partager un compte Netflix», explique la plateforme.

Forfait premium

Le forfait premium, qui constitue l’offre la plus complète du service de streaming, coûte 20,99$ par mois.

Il donne accès à du visionnement sur quatre écrans à la fois, du contenu en ultra HD (4K+HDR) et du téléchargement sur jusqu'à six appareils à la fois.

, du contenu en (4K+HDR) et du à la fois. Le plan premium comprend l’accès à la fonctionnalité son spatialisé Netflix qui offre «une expérience sonore cinématographique immersive».

À noter qu'il est possible d'ajouter deux membres supplémentaires (pas plus) à cet abonnement pour 7,99$ par mois et par membre.

Fini le partage de compte gratuit

Netflix avait annoncé à la fin de l’année 2022 qu’il ne serait plus possible de partager un même compte gratuitement entre des personnes ne vivant pas sous le même toit. Les usagers canadiens de Netflix avaient jusqu’au 21 février pour déclarer leur adresse principale, laquelle servira à fermer l’accès à leur compte depuis toute autre adresse.



«Un compte Netflix est destiné à être partagé au sein d’un seul foyer (c’est-à-dire par des personnes qui vivent au même endroit que le titulaire du compte). Les gens qui ne font pas partie de votre foyer devront s’inscrire pour obtenir leur propre compte s’ils veulent visionner Netflix», peut-on lire sur le site de la plateforme.

Il faut donc désormais ajouter un membre supplémentaire à un forfait standard ou premium existant, en déboursant 7,99$ par membre, pour pouvoir continuer de partager un abonnement.

La section «Plans et tarification» du site de Netflix Canada fait aussi état de l’existence d’un plan «de base» à 9,99$ qui permettrait d’accéder au catalogue de films et séries de la plateforme sans restriction, sans publicité et avec téléchargement sur un seul écran. Cependant, il n’est pas disponible sur la page d’inscription du même site. La seule option pour s’y abonner semble être d’appeler le service à la clientèle au 1 844 640-3067.