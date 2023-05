Vous pouvez maintenant «emprunter un parc national» 

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) s’allient pour permettre aux abonné.e.s de BAnQ d’emprunter des laissez-passer gratuits pour visiter des parcs nationaux.

Ce projet pilote, lancé le 2 mai au matin, permettra aux adeptes de plein air d’emprunter gratuitement un des trente-cinq laissez-passer disponibles à la Grande Bibliothèque afin de pouvoir visiter gratuitement les sept parcs nationaux suivants :

Parc national des Îles-de-Boucherville;

Parc national du Mont-Saint-Bruno;

Parc national d’Oka;

Parc national de la Yamaska;

Parc national du Mont-Orford;

Parc national du Mont-Tremblant;

Parc national de Plaisance.

Les gens de Québec ne sont pas laissés de côté puisque 15 laissez-passer leur sont accessibles aux Archives nationales pour visiter les quatre parcs suivants:

Parc national de la Jacques-Cartier;

Parc national des Grands-Jardins;

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie;

Parc national de Frontenac.

Une fois le laissez-passer en main, vous avez trois semaines pour profiter des randonnées en nature. Il n’est pas possible de renouveler le laissez-passer ni de s’en procurer plus d’un à la fois, et ce, afin de laisser la chance aux autres d’y accéder.

«La nature, c’est de la culture! Les parcs nationaux font partie de notre patrimoine, au même titre que les richesses documentaires que BAnQ offre au public», explique la présidente-directrice générale de BAnQ, Marie Grégoire, par voie de communiqué. «Je salue la Sépaq, notre dynamique partenaire, et je souhaite que ce projet pilote permette à plusieurs de profiter de sentiers et de plages et, pourquoi pas, de lecture en plein air!»

À noter que l’accès illimité à un seul parc national coûte habituellement 46,25 $ par adulte pour 12 mois.

L’abonnement à BAnQ est gratuit. À noter que les laissez-passer doivent être réservés en ligne.