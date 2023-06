«Au-delà»: une exposition de collage pour la bonne cause

Québec Collage, une communauté de collage québécoise, présente actuellement, entre les murs de la galerie Coups de pinceaux Coups de ciseaux, son exposition collective intitulée Au-delà.

Cette dernière, qui demeurera installée jusqu’au 23 juin au 4603 boulevard Saint-Laurent, célèbre la pluralité de cette pratique artistique. Les personnes intéressées peuvent découvrir librement l’exposition le jeudi et vendredi de 17h à 19h et le samedi de 12h à 15h.

Une sélection d’œuvres locales attend les visiteurs. Notons que ces œuvres ont été réalisées par des professionnels et des amateurs, à la suite d’un appel lancé au public.

«L’appel proposait comme défi d’utiliser des morceaux de texte en guise de texture pour une partie de leur composition de l’œuvre. Le thème Au-delà renvoie à l’idée que l’on peut voir au-delà des apparences, des mots, du texte, un autre degré d’interprétation de par nos perceptions, nos intuitions et le sens accordé à des symboles», détaille la galerie qui accueille l’exposition.

Le travail de sept artistes de la communauté de collage québécoise sera notamment souligné, soit Joanne Lafrance, MarAne Langis, Arthur Guillarme, Joséfine Lachapelle, Virginie Maltais, Dréa Jérome Bertrand et Jean-Pierre PelleAer.

Des œuvres seront à vendre et l’argent récolté sera reversé à l’organisme à but non lucratif Coups de pinceaux Coups de ciseaux qui offrira des coupes de cheveux à des personnes dans le besoin.