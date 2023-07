Véritable communion entre Québec et les Foo Fighters

Québec a prouvé une fois de plus qu’elle était une ville de rock lors du troisième passage des Foo Fighters au Festival d’été samedi soir. Dès les premières notes d’All My Life, qui a amorcé le concert, jusqu’à la dernière d’Everlong, qui a conclu la soirée, la ville et ses festivaliers sont entrés en véritable communion avec Dave Grohl et sa bande nouvellement accompagnés à la batterie par Josh Freese.

Offrant un départ canon en enchaînant All My Life, Pretenders, Walk, No Son of Mine et Rescued, tiré du plus récent opus de la formation, les Foo Fighters n’ont presque jamais baissé en intensité. Promettant une «longue soirée», Grohl a livré. Le spectacle qui a débuté à 21h30 s’est terminé aux alentours de 23h40, soit plus de deux heures!

Après avoir interprété Learn To Fly et juste avant de s’élancer sur Times Like These, le leader du groupe a fait un clin d’œil au légendaire concert de 2015 qui avait été interrompu par un violent orage après seulement quatre chansons. Puis, pendant Breakout, une chanson qu’il a dédicacée aux 45 ans et plus, il a pris une pause pour noter une différence dans les niveaux d’énergie des deux côtés de la scène. En s’adressant aux spectateurs situés dans les zones VIP et avant-scène, il s’est promis «de les gagner» avant la fin de la soirée.

Accueil chaleureux pour Josh Freese

Nommé batteur du groupe en mai dernier afin de remplacer le regretté Taylor Hawkins, Josh Freese a reçu un accueil particulièrement chaleureux lorsque Grohl l’a présenté comme étant «celui qui nous a permis d’être ici». Question d’assurer que les présentations soient bien faites, il a poursuivi en indiquant que même si les spectateurs «pensent ne pas connaître» le nouveau batteur, ils «l’entendent depuis plus de 25 ans» avec des dizaines d’artistes à la radio. En guise d’exemple, la formation s’est mise à jouer quelques notes d’Haven’t Met You Yet de Michael Bublé, une chanson que Grohl jure «ne pas connaître», même s’il en a fredonné l’air. Puis, tout juste comme qu’il s’apprêtait à enchaîner, on lui a indiqué qu’il oubliait de présenter un membre de son band, soit le guitariste Pat Smear. Il a alors blagué que cet oubli était dû à la «putain de chanson de Bublé», puis lui a dédié My Hero.

Dans un segment qui s’est un peu trop étiré en longueur, Dave Grohl a invité «sa chanteuse préférée au monde», sa fille aînée de 17 ans, Violet, à monter sur scène. Ensemble, ils ont chanté deux chansons, dont la récente Show Me How. Puis, la machine s’est remise en marche au son de Monkeywrench. La formation a ensuite tenu à jouer «la chanson préférée de Taylor Hawkins», Aurora, avant de clore la soirée avec Best of You et Everlong.

Ce festival est long! Ça dure deux semaines! Et même lors de notre concert où on s’est fait interrompre par la pluie, je me souviens toujours de ces concerts comme de nos meilleurs concerts!» Dave Grohl

La formation américaine White Reaper assurait la première partie.

La formation américaine White Reaper assurait la première partie.

Les festivaliers se sont présentés sur les Plaines très tôt dans la soirée.

Les festivaliers se sont présentés sur les Plaines très tôt dans la soirée… sauf ceux qui avaient des billets dans la Zone Signature Bell