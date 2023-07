Une ligne d’orages cause l’annulation des spectacles du FEQ

Une importante ligne d’orages a forcé l’annulation des spectacles extérieurs du Festival d’été de Québec mardi soir.

L’ensemble des sites de l’événement a dû être évacué sur le coup de 20h45, avant même l’arrivée de l’orage. Sur les Plaines d’Abraham, c’est le rappeur canadien Bbno$ qui a annoncé la nouvelle aux festivaliers après avoir vu son programme être devancé de quelques minutes pour lui permettre de jouer quelques chansons.

Ironiquement, les deux têtes d’affiche de la soirée, autant sur les Plaines d’Abraham (Lil Durk) qu’au parc de la Francophonie (Christine and the Queens) avaient dû annuler leur présence au festival. Elles avaient été remplacées par les artistes qui devaient initialement les précéder sur scène, soit la rappeuse GloRilla et Les Louanges. Ceux-ci n’ont pas eu le temps de fouler les planches avant que l’évacuation des sites soit ordonnée.

Sur les réseaux sociaux, le Festival d’été de Québec a expliqué que la décision a été prise puisque «les prévisions indiquent que les conditions pourraient se détériorer rapidement». Les spectacles de l’Extra FEQ, qui ont lieu à l’intérieur du Manège militaire, ont pour leur part été devancés d’une heure dans les circonstances.

Photo: Jonathan Julien/Collaboration spéciale/Métro

