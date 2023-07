L’un des pères des Tams-tams du mont Royal s’éteint

Le percussionniste professionnel Michel Séguin, l’un des fondateurs des emblématiques Tams-tams du mont Royal, s’est éteint mardi dernier à l’âge de 83 ans.

« Le papa des Tam-Tam du Mont-Royal, senior, est décédé dernièrement », a écrit le percussionniste Eric Lafontaine sur Facebook, mercredi. « Il a été mon professeur et maître de djembé pendant 2 ans et aussi une inspiration pour moi. Un collègue musicien, une icône de la musique québécoise… il a développé le djembé au Québec avec toute sa drive. »

« Il a fondé ce grand rassemblement avec d’autres, il y a près de 50 ans, ajoute-t-il. Il a eu une carrière de percussionniste impressionnante et a joué avec des grands. Je lui rend hommage avec fierté. Ces rythmes du Mali et d’ailleurs font partie de mon répertoire encore et toujours. Il a marqué le paysage culturel québécois! Repose en paix maestro Séguin. Merci pour ta grande générosité… Merci pour l’amour du djembé que tu m’a transmis. »

Les célèbres rassemblements dominicaux de djembés au pied de la montagne ont vu le jour vers la fin des années 1970 et attirent encore aujourd’hui les adeptes de tambours.

Eric Lafontaine organise un rassemblement à la mémoire de Michel Séguin dimanche prochain à midi, devant le monument à sir George-Étienne Cartier, au pied du mont Royal, organisé avec l’aval de Michael Andrew, fils du défunt. Quelques discours en hommage à Michel Séguin seront prononcés lors de cette « petite cérémonie sans prétention », écrit l’organisateur, qui convie évidemment le public à venir jammer en l’honneur du disparu.