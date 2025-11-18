Émolab à la Biosphère – Nos émotions face au climat

Espace pour la vie dévoile Émolab, une exposition novatrice à la Biosphère. C’est d’ailleurs la première exposition marquant la réouverture du musée après des travaux de mise à niveau.

Émolab marque aussi une première canadienne: une expérience axée sur la science des émotions liées aux changements climatiques, une discipline émergente à l’intersection de la psychologie, des neurosciences et des sciences sociales. Conçue comme un laboratoire, Émolab vise à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et aux mécanismes psychologiques des émotions. L’exposition offre auss des pistes pour renforcer la résilience individuelle et collective.

Une exposition pour les jeunes

Émolab s’adresse particulièrement aux adolescents et jeunes adultes, une tranche d’âge fortement impactée par les bouleversements climatiques. Une enquête nationale de 2023 révèle que 80% des Canadiens âgés de 16 à 25 ans estiment que les changements climatiques affectent leur santé mentale.

L’exposition aborde des émotions telles que la tristesse, la colère, l’impuissance, mais aussi l’empathie et l’espoir.

Selon un communiqué de presse émis mardi, Émolab incarne la volonté d’Espace pour la vie de nourrir la réflexion, la mobilisation et l’espoir lucide face aux défis climatiques.

Les billets pour Émolab sont disponibles en ligne sur espacepourlavie.ca.

Malgré la réouverture, le belvédère de la Biosphère reste fermé pour travaux.

